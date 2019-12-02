هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الريحان

يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".

إذا كانت لديك مشكلة في نبضات القلب، فإن الريحان غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تحسينها وانخفاض ضغط الدم، وكذلك منع أمراض القلب التاجية؛ ولهذا إذا كنت تعاني من أزمة قلبية فإنه سيسرع من شفائك. وبالإضافة إلى المغنيسيوم، فإن الريحان غني بفيتامين C، والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد؛ لذا يمكنك إضافته إلى الأصناف