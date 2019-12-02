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هذه الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة التي تنظف الدم

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الريحان
الريحان
يعد الريحان من الأعشاب الرئيسية التي تدخل في تحضير الأكلات الإيطالية، حيث يضفى نكهة جيدة على الصوص، وبعيدا عن المقبلات، فإنه يمكن شرب شاي الريحان للتخلص من تشنجات المعدة والغازات وفقدان الشهية واحتباس السوائل ونزلات البرد. وأثبتت الأبحاث أن الريحان يخفض من مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه مفيد لصحة العظام؛ نظرا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة القولون العصبي. وجدت إحدى الدراسات أن زيت الريحان مضاد للميكروبات والخميرة والعفن، وذلك حسبما ذكر موقع "Daily Health Post".
إذا كانت لديك مشكلة في نبضات القلب، فإن الريحان غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تحسينها وانخفاض ضغط الدم، وكذلك منع أمراض القلب التاجية؛ ولهذا إذا كنت تعاني من أزمة قلبية فإنه سيسرع من شفائك. وبالإضافة إلى المغنيسيوم، فإن الريحان غني بفيتامين C، والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد؛ لذا يمكنك إضافته إلى الأصناف
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الشاي-الابيض

الشاي مفيد.. ولكن الإفراط في تناوله له آثار جانبية

يعد الشاي بمختلف أنواعه من المشروبات الأساسية لدى العديد من الأسر، وتوجد أنواع كثيرة منه؛ على سبيل المثال، الشاي الأخضر والشاي الأحمر، إضافة إلى الشاي المثلج وشاي البابونج. يمنحك الشاي العديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، تعزيز الجهاز المناعي وفقدان الوزن والوقاية من تسوس الأسنان، وعلى الجانب الآخر، يقول الخبراء إن الإفراط في تناول الشاي له آثار جانبية فى صحتك، بما في ذلك التقليل من امتصاص الحديد وزيادة التوتر والغضب، نقلًا عن "health line".
مشروبات-الطاقة (1)

مشروبات الطاقة.. تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع

مع دخول فصل الشتاء، نفقد تدريجيا طاقتنا نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامنا؛ لذا نحاول تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى الاهتمام باستهلاك السكريات؛ ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، ويترك آثارا جانبية فى صحتنا. وعلى الجانب الآخر، يلجأ العديد من الأشخاص إلى استهلاك مشروبات الطاقة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية؛ لأنها تحتوي على مكونات غير طبيعية، لذا يجب استبدال بعض المشروبات الصحية بها؛ مثل عصير البرتقال والليمون، نقلًا عن "times of india".
حليب-جوز-الهند

«يحمي من قرحة المعدة».. ركز على تناول حليب جوز الهند

جوز الهند من الأطعمة التي لديها مذاق رائع حيث يمكن إضافته إلى الحلويات على وجه الخصوص وهناك بعض الدول التي تضيفه إلى الأطعمة المالحة، كما ينمو في المناطق الاستوائية منذ أكثر من 4500 سنة ويتم استخدامه نظرا لمذاقه والفوائد الصحية التي يتمتع بها. يحتوي جوز الهند الذي يُعتبر من الفواكه على الماء والدهون الصحية، كما يمكن استخدامه في صنع حليب جوز الهند وزيت جوز الهند، وعند الحديث عن حليب جوز الهند فيجب المعرفة أنه بديل جيد للحليب البقري، لذا تعرف على فوائده وفقا لما ذكره موقع Boldsky.com.
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