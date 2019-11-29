رياضة

أسامة خليل يتحدث عن إنجاز الأولمبي وأزمة الزمالك

ناقش الكاتب الصحفي أسامة خليل العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية خلال ظهوره في برنامج "يمساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي
تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
أسامة خليل
أسامة خليل
حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن إنجاز المنتخب الأولمبي الذي توج ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، للمرة الأولى في تاريخه، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، شيطاني وبالصدفة، لعدم وجود نظام في الكرة المصرية، رافضًا ضم أي لاعب من المنتخب الأول، للمشاركة في الأولمبياد مع أبناء شوقي غريب.
إنجاز المنتخب الأولمبي شيطاني وبالصدفة يرى أسامة خليل، أن إنجاز المنتخب الوطنى الاولمبي، بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والتتويج بلقب كأس الأمم تحت 23 عامًا للمرة الأولى فى تاريخه (شيطاني) وبالصدفة،قائلًا:" بدليل أن اتحاد الكرة الذي عيّن شوقي غريب مدربًا للمنتخب الوطني الأولمبي هو من استقال بعد سقوط
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طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

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مدرب المنتخب يكشف تشخيص إصابة ناصر ماهر

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