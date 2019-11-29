رياضة

جوارديولا: لا أفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
جوارديولا
جوارديولا
علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علي الصراع علي لقب البريمرليج لهذا الموسم، قبل مواجهة السيتيزنز لنظيره نيوكاسل في الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي. بيب تطرق أيضًا للحديث عن ميكيل أرتيتا المرشح لتدريب أرسنال عقب إقالة أوناي إيمري: "لا أستطيع الحديث عن التكهنات، وسوف يسافر مع الفريق إلى نيوكاسل يونايتد". وعن صراع علي لقب البريميرليج: "لا أفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي الآن، علينا تخطي ليستر سيتي ومن ثم ليفربول، كل ما أعلمه أنه لا يجب أن نخسر في الوقت الحالي "
وأضاف عن سترلينج مهاجم السيتيزنز: "رحيم يتحسن في كل موسم، ولن أعلق على تفاصيل عقده، لأنها مسؤولية الإدارة". واشار بيب إلى مواجهة نيوكاسل في الجولة المقبلة قائلا: "فزنا بهدف نظيف منذ موسمين ثم خسرنا الموسم الماضي، أنه اختبار صعب وسنلتقي بعده مع بيرنلي يوم الثلاثاء ثم مانشستر يونايتد". وتابع "الموسم
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طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
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منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
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كلوب: لاعبونا كانوا فى كامل تركيزهم

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه بما قدمه فريقه في الفوز على ضيفه مانشستر سيتي، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك تحكم كافي بمجريات المباراة. وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: " لقد كانوا جيدين حقًا وتوجب علينا الدفاع بكل ما لدينا، لكننا سجلنا أهدافا مذهلة". وأكمل المدير الفني الألماني: "كانت مباراة صعبة، القوة التي ظهرت في اللقاء كانت واضحة، كانت تستحق العناء، إنهم يمررون الكرة من الخارج، وكان هناك سترلينج، دفاعنا كان جيدا وذلك كان ضروري، لأنه باستطاعتك رؤية ما سيحدث عندما تتوقف عن الدفاع أمامه".
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الصحف الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول على السيتي

علقت الصحف الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، على فوز ليفربول اليوم على مانشستر سيتي، حيث أشارت العديد من الصحف إلى اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي لتسع نقاط . وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويبقي في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الوصيف.
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جوارديولا: لا أستطيع أن أنكر قوة ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه راضٍ جدا عن مستوى فريقه على الرغم من الخسارة بثلاثة أهداف، وقال جوارديولا فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "لعبنا بطريقة جيدة، متعجب من عدم الفوز، لكننا خضنا المباراة أمام فريق كبير". ورفض بيب التعليق على ركلة الجزاء غير المحتسبة لفريقه، إذ قال: "لا أريد أن أشكو الحكام، اسأل الحكام عن ركلة الجزاء ولا تسألني أنا، هذه أمور تخصهم". وتوجه جوارديولا للحكم بعد المباراة موجهًا إليه الشكر على أدائه فى المباراة.
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مفاجآت فى تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي بالبريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية، التي سيخوض بها مباراة اليوم الأحد، أمام نظيره مانشستر سيتي، والتى تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). وجاءت تشكيلة كلوب على النحو التالي: حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرسون خط الوسط: فابينو، فينالدوم، هاندرسون الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينيو البدلاء: أدريان، ميلنر، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي
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