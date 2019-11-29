جوارديولا: لا أفكر في التتويج بالدوري الإنجليزي

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علي الصراع علي لقب البريمرليج لهذا الموسم، قبل مواجهة السيتيزنز لنظيره نيوكاسل في الجولة الـ 14 من عمر الدوري الإنجليزي. بيب تطرق أيضًا للحديث عن ميكيل أرتيتا المرشح لتدريب أرسنال عقب إقالة أوناي إيمري: "لا أستطيع الحديث عن التكهنات، وسوف يسافر مع الفريق إلى نيوكاسل يونايتد". وعن صراع علي لقب البريميرليج: "لا أفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي الآن، علينا تخطي ليستر سيتي ومن ثم ليفربول، كل ما أعلمه أنه لا يجب أن نخسر في الوقت الحالي "

وأضاف عن سترلينج مهاجم السيتيزنز: "رحيم يتحسن في كل موسم، ولن أعلق على تفاصيل عقده، لأنها مسؤولية الإدارة". واشار بيب إلى مواجهة نيوكاسل في الجولة المقبلة قائلا: "فزنا بهدف نظيف منذ موسمين ثم خسرنا الموسم الماضي، أنه اختبار صعب وسنلتقي بعده مع بيرنلي يوم الثلاثاء ثم مانشستر يونايتد". وتابع "الموسم

وأضاف عن سترلينج مهاجم السيتيزنز: "رحيم يتحسن في كل موسم، ولن أعلق على تفاصيل عقده، لأنها مسؤولية الإدارة".



واشار بيب إلى مواجهة نيوكاسل في الجولة المقبلة قائلا: "فزنا بهدف نظيف منذ موسمين ثم خسرنا الموسم الماضي، أنه اختبار صعب وسنلتقي بعده مع بيرنلي يوم الثلاثاء ثم مانشستر يونايتد".



وتابع "الموسم الماضي أمام نيوكاسل خضنا مباراة سيئة للغاية، والجميع كان يعرف ذلك، بعدها حاولنا ولم نفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي حينها".



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث من جدول البريمرليج، برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

