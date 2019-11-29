رياضة

كلوب يرد على تصريحات شوقي غريب بشأن ضم محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية بطوكيو في يوليو 2020 المقبل، قائلًا:"لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع محمد صلاح بعد". وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام برايتون، المقرر له غدًا السبت: "أول شيء سأقوم به بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه لسؤاله".
وأتم "علي fسؤاله بعد المؤتمر وربما في المؤتمر المقبل أستطيع الإجابة على سؤالكم". وكان كلوب قال في وقت سابق إن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لم يبد رغبته في تواجد صلاح معه في الأولمبياد. ورد شوقي غريب أمس وقال: "شاهدت تصريحات كلوب وأقولها الآن بكل تأكيد أريد ضم صلاح". وأكمل "هل يعقل أن يكون لدينا
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طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

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منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
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ليفربول يغرد فى صدارة البريميرليج

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رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
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ميدو يستبعد فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا

جدد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رفضه فكرة إقالة حسام البدري مدرب المنتخب الوطني، بعد إخفاقه في أول لقاءين رسميين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وقال ميدو إن منتخب مصر يملك فرصة التأهل للكان والأداء سيتحسن بعودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ولاعبي بيراميدز، والعناصر التي ستنضم من المنتخب الأولمبي، مضيفًا: "لا بد من الصبر على حسام البدري فهو مدرب كبير وصاحب اسم وتاريخ ولا يصح أن نتحدث عن رحيله بعد لقاءين فقط وهو أمر متسرع ويفتقد العدالة".
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إصابة محمد صلاح تزيد من قلق ليفربول

يبدو أن مخاوف نادي ليفربول زادت بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق محمد صلاح في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بعد التدخل العنيف من قبل فيرناندينيو على كاحله، وهي الإصابة التي دفعت المنتخب الوطني لاستبعاده من مباراتي الفراعنة أمام كل من كينيا وجزر القمر المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تحتضنها الكاميرون، حيث من المنتظر أن تستهل مصر مشوار التصفيات غدًا بمواجهة كينيا.
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