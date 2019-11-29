كلوب يرد على تصريحات شوقي غريب بشأن ضم محمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، مع المنتخب الوطني الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية بطوكيو في يوليو 2020 المقبل، قائلًا:"لست مستعدا للإجابة على ذلك السؤال، لم أتحدث مع محمد صلاح بعد". وأضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام برايتون، المقرر له غدًا السبت: "أول شيء سأقوم به بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه لسؤاله".

وأتم "علي fسؤاله بعد المؤتمر وربما في المؤتمر المقبل أستطيع الإجابة على سؤالكم". وكان كلوب قال في وقت سابق إن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لم يبد رغبته في تواجد صلاح معه في الأولمبياد. ورد شوقي غريب أمس وقال: "شاهدت تصريحات كلوب وأقولها الآن بكل تأكيد أريد ضم صلاح". وأكمل "هل يعقل أن يكون لدينا

وأتم "علي fسؤاله بعد المؤتمر وربما في المؤتمر المقبل أستطيع الإجابة على سؤالكم".



وكان كلوب قال في وقت سابق إن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لم يبد رغبته في تواجد صلاح معه في الأولمبياد.



ورد شوقي غريب أمس وقال: "شاهدت تصريحات كلوب وأقولها الآن بكل تأكيد أريد ضم صلاح".



وأكمل "هل يعقل أن يكون لدينا أحد أفضل 3 لاعبين في العالم وماركة عالمية لمصر ولديه الرغبة في اللعب معنا، ونقول له "لا"؟ من يقدر على ذلك".



وأتم "بالطبع نحتاج لمحمد صلاح ولكن قد يكون هناك أزمة مع ليفربول بخصوص فترة الإعداد ومن هنا قد لا يأتي. سنرى ما سيحدث في النهاية والوقت مازال طويلا".



