رياضة

دافيد لويز: إيمري قدم عمل رائع.. ولا يهم النتائج

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
دافيد لويز
دافيد لويز
علق دافيد لويز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، علي قرار إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقالا لويز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" يوم حزين للجميع، خاصة أننا خذلنا القائد (إيمري)، شكرًا لك ولطاقم العمل الرائع، قدمت عمل شاق، وكنت شغوف بكرة القدم، وقدوة للجميع دائمًا، لا يهم النتائج، حظًا سعيدًا في المستقبل". وكان لويز انتقل لصفوف أرسنال خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق تشيلسى.
ومن جانبه، قدم إيمري سلسلة من النتائج السلبية مع الجانرز في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة،
اقرأ المزيد
ايمن-اشرف

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
منتخب -الشباب‎ (1)

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
اقرأ المزيد من الأخبار
إيمري (2)

بوكيتينو وأليجري ضمن قائمة المرشحين لخلافة إيمري

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة، مع حاجته للتطور، إلا أن التعادل، السبت الماضي، مع ساوثهامبتون المتعثر في البريميرليج، وهزيمة أمس في الدوري الأوروبي، أجبرا الإدارة على تلك الخطوة.
إيمري (2)

إيمري: أرسنال يحتاج إلى استعادة الثقة الغائبة

أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى حاجة فريقه أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لاستعادة الثقة المفقودة، وذلك بعد خسارة المدفعجية، أمس الخميس، على ملعبه الإمارات، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، إذ حقق الفريق 5 تعادلات وخسارتين، وأشارت شبكة أوبتا إلى أن أرسنال لم يمر بهذه السلسلة السلبية على مدار 1235 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر.
أرسنال (4)

أرسنال يسقط أمام فرانكفورت وإشبيلية يتخطى قرة باج بالدوري الأوروبي

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الخسارة، أمام نظيره اينتراخت فرانكفورت الألماني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدف الجانرز أوبامينج مهاجم الفريق في الدقيقة الـ45، بينما سجل هدفي فرانكفورت دايتشي كاماد في الدقيقة الـ55 والـ64 من عمر المباراة، وبهذا الفوز احتل اينتراخت الرمز الثاني من المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 10، محتفظا بالمركز الأول.
إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]