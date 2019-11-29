دافيد لويز: إيمري قدم عمل رائع.. ولا يهم النتائج

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

دافيد لويز

علق دافيد لويز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، علي قرار إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقالا لويز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" يوم حزين للجميع، خاصة أننا خذلنا القائد (إيمري)، شكرًا لك ولطاقم العمل الرائع، قدمت عمل شاق، وكنت شغوف بكرة القدم، وقدوة للجميع دائمًا، لا يهم النتائج، حظًا سعيدًا في المستقبل". وكان لويز انتقل لصفوف أرسنال خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق تشيلسى.

ومن جانبه، قدم إيمري سلسلة من النتائج السلبية مع الجانرز في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط على ملعبه الإمارات، مساء أمس الخميس، بنتيجة 2-1، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي. ودعمت إدارة المدفعجية أوناي إيمري في فترة التوقف الدولية الماضية، واصفة إياه بالرجل المناسب لتلك الوظيفة،