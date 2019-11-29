لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

النجم الساحلي

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".

وانتقل لاعب النجم الساحلي للحديث عن مجموعة فريقه، قائلًا:"أعتبر المجموعة متوازنة بحكم وجود الأهلي المصري، والهلال السوداني،وهما من بين الأندية العريقة ذات التاريخ الكبير في أفريقيا، أما فريق بلاتينيوم فتجاربه الأفريقية قليلة، لكن لابد لنا من التحضير لكل موعد رياضي كما يجب مهما كان اسم المنافس". ويستقبل