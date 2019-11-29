رياضة

الأهلي يعلن عن دعم فريق السلة سيدات بلاعبة أمريكية

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
كيلسي ميتشيل
كيلسي ميتشيل
أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد رسميا مع اللاعبة الأمريكية كيلسي ميتشيل، وذلك لتدعيم فريق السلة للسيدات خلال بطولة إفريقيا للأندية.. ويشارك الأهلي وسبورتنج من مصر، وفيروفياريو بطل النسخة السابقة وإنتر كلوب النيجري، المحارب الجوي ووزارة جبل النار من نيجيريا وأي سي بي ماكمومينو الكونجولي وفاب الكاميروني وأنيرجي البنيني ومواني الكيني. يذكر أن كيلسي ميتشيل تلعب مع فريق إنديانا فيفر وهو فريق كرة سلة أمريكي للمحترفات “wnba”.
وأبدى مدير النشاط الرياضي بالأهلي، تفاؤله الشديد باللاعبة ومؤكدا أنها ستكون إضافة قوية للفريق خلال بطولة إفريقيا التي يشارك بها الأهلي خلال الفترة من 6 – 15 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة. وأضاف مدير النشاط الرياضي، أن الأهلي كان حريصا على دعم فريق السلة سيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى،
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الاهلي- والنجم (4)

تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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أنيلكا -في -مران الأهلي

مران الأهلي في دبي.. حضور أنيلكا وتأهيل حسين السيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران حضور النجم الفرنسي أنيلكا. وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض حراس مرمى الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل مشاركة الثلاثي في تدريبات الكرة.
مران الزمالك

مران الزمالك.. تصعيد ثلاثي الناشئين ورسالة لـ«زيزو»

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، مساء اليوم، في معسكره المغلق المقام في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، الذي اطمأن على محمد عبد الغني وعمر السعيد، العائدين من إصابة، وشهد المران انضمام 3 ناشئين للمعسكر هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد (مواليد 2001) ومحمد طارق (مواليد 2002)، بعد مشاركتهم أمام حرس الحدود يوم الجمعة في بطولة الجمهورية، بينما عاد يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود من المعسكر إلى فريق مواليد 1999، للمشاركة معه أمام إنبي يوم الأحد في بطولة الجمهورية للناشئين.
صالح-جمعة

جمعة يتحدث عن فايلر ويوضح سبب غيابه عن المباريات

أعرب صالح جمعة، لاعب الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحا أن جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار تمهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حاليا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يوما بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعد فرصة جيدة ليتعرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على قدرات اللاعبين وإمكانياتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
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