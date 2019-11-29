الأهلي يعلن عن دعم فريق السلة سيدات بلاعبة أمريكية

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

كيلسي ميتشيل

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد رسميا مع اللاعبة الأمريكية كيلسي ميتشيل، وذلك لتدعيم فريق السلة للسيدات خلال بطولة إفريقيا للأندية.. ويشارك الأهلي وسبورتنج من مصر، وفيروفياريو بطل النسخة السابقة وإنتر كلوب النيجري، المحارب الجوي ووزارة جبل النار من نيجيريا وأي سي بي ماكمومينو الكونجولي وفاب الكاميروني وأنيرجي البنيني ومواني الكيني. يذكر أن كيلسي ميتشيل تلعب مع فريق إنديانا فيفر وهو فريق كرة سلة أمريكي للمحترفات “wnba”.

وأبدى مدير النشاط الرياضي بالأهلي، تفاؤله الشديد باللاعبة ومؤكدا أنها ستكون إضافة قوية للفريق خلال بطولة إفريقيا التي يشارك بها الأهلي خلال الفترة من 6 – 15 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة. وأضاف مدير النشاط الرياضي، أن الأهلي كان حريصا على دعم فريق السلة سيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى،