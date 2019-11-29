رياضة

العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
العراق
العراق
واصل المنتخب العراقي صحوته ببطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإماراتي، بهدفين نظيفيين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 24، وتربع على القمة برصيد 6 نقاط فيما تراجع المنتخب الإماراتي من القمة إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط. وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة السادسة، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.
بداية المباراة جاءت سريعة، وفاجئ أسود الرافدين أبناء زايد، وتمكن علاء عباس من التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة. ولم يقدم المنتخب الإماراتي، ردة فعل قوية لتحقيق التعادل، حتى مرت أول نصف ساعة من المباراة، واستغل منتخب العراقي صحوته وعزز علاء عبد الزهرة، النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 37، برأسية قوية،
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ايمن-اشرف

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
منتخب -الشباب‎ (1)

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
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الإمارات‎ (1)

الإمارات تصطدم بالعراق في كأس الخليج اليوم

تعود عجلة كأس الخليج للدوران من جديد، اليوم الجمعة، وذلك من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين في المجموعة الأولى، ستجمع الأولى بين الإمارات والعراق في تمام الساعة 4:30 مساءً على ملعب خليفة الدولي، أما المباراة الثانية فستجمع بين قطر واليمن على نفس الملعب في تمام الساعة السابعة مساءً. وتحتل الإمارات صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويوجد العراق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، وتحتل قطر المركز الثالث دون رصيد من النقاط، بينما تتذيل اليمن الترتيب دون رصيد من النقاط أيضًا.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
منتخب العراق

العراق يفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المنتخب العراقي فوزًا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات بطولة خليجي 24، التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي. المباراة بدأت هادئة بين لاعبي المنتخبين، وسط محاولات من جانب الثنائي لهز الشباك، وفي الدقيقة 18 نجح محمد قاسم ماجد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، واستمر منتخب العراق في الضغط الهجومي حتى عاد محمد قاسم وسجل ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين.
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
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