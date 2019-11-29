العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

العراق

واصل المنتخب العراقي صحوته ببطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإماراتي، بهدفين نظيفيين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 24، وتربع على القمة برصيد 6 نقاط فيما تراجع المنتخب الإماراتي من القمة إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط. وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة السادسة، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.

بداية المباراة جاءت سريعة، وفاجئ أسود الرافدين أبناء زايد، وتمكن علاء عباس من التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة السادسة. ولم يقدم المنتخب الإماراتي، ردة فعل قوية لتحقيق التعادل، حتى مرت أول نصف ساعة من المباراة، واستغل منتخب العراقي صحوته وعزز علاء عبد الزهرة، النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 37، برأسية قوية،