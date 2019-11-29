المقاولون يخطف الصدارة من الأهلي بفوزه على الجونة

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

المقاولون

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد سالم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء عماد النحاس، رصيدهم إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل، ونفس النقطة عن بيراميدز، الذي لعب ستة مباريات، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

الدقيقة 72، شهدت هدف التقدم لفريق المقاولون العرب، عن طريق محمد سالم، بعد تسديدة من محمد طلعت، تصدى لها الغرباوي حارس مرمى الجونة، وارتدت منه، وتابعها سالم في الشباك. وبعد مرور 10 دقائق، عاد محمد سالم، وأضاف الهدف الثاني له وللمقاولون العرب، بعد كرة ركنية، أبعدها دفاع الجونة عن مناطق الخطورة، واستحوذ

الدقيقة 72، شهدت هدف التقدم لفريق المقاولون العرب، عن طريق محمد سالم، بعد تسديدة من محمد طلعت، تصدى لها الغرباوي حارس مرمى الجونة، وارتدت منه، وتابعها سالم في الشباك.



وبعد مرور 10 دقائق، عاد محمد سالم، وأضاف الهدف الثاني له وللمقاولون العرب، بعد كرة ركنية، أبعدها دفاع الجونة عن مناطق الخطورة، واستحوذ عليها معروف يوسف الذي أرسل عرضية، استقبلها سالم برأسية قوية سكنت شباك الغرباوي.



انحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل سيطرة نسبية من لاعبى المقاولون، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، بفوز ذئاب الجبل بنتيجة (2-0)، ويفشل فريق الجونة في تسجيل أي هدف للمباراة الخامسة على التوالي.