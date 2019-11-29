رياضة

فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
الأهلي
الأهلي
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:- حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي. وفي المقابل، يدخل فريق النجم الساحلي تحت قيادة فنية جديدة بعد أن تولى الإسباني
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ايمن-اشرف

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
منتخب -الشباب‎ (1)

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
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تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
أليو ديانج

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة ديانج في العضلة الضامة

صدمة جديدة تعرض لها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة المالي أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر بمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثرها فترة طويلة من أجل العلاج، لتتوالى المصائب على رأس الجهاز الفني وخاصة في مركز وسط الملعب بعد أن بدأت بتعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ثم تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، ليكون مركز خط الوسط في الفريق يضم كلا من حسام عاشور وعمرو السولية فقط.
وليد سليمان

مران الأهلي.. ظهور ديانج وكدمة في وجه سليمان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد أن منح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا، بدأ المران بمحاضرة فنية سريعة، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وركز رينيه فايلر المدير الفني على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة مصغرة بدون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.
اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
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