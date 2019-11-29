فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

الأهلي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:- حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي. وفي المقابل، يدخل فريق النجم الساحلي تحت قيادة فنية جديدة بعد أن تولى الإسباني