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دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم

تحرير:هالة صقر ومحمد مجلي ومحمد مصباح ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
شارع سليم الأول
شارع سليم الأول
انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها استقلالها وحوّلها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عن وطنهم، وأعدم آخر سلطان مملوكى "طومان باى" وحل الجيش المصرى، ورغم موافقة محافظ القاهرة على تغيير اسم شارع سليم الأول، إلا أنه لم يتغير حتى الآن فعليًّا على أرض الواقع؛ ما يشير إلى أن ملف تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمستعمرين ما زال مغلقا دون أي تقدم واضح.
«قمبيز» الفارسى.. قتل 2000 مصرى وهدم معابد هليوبوليسيطلق اسم قمبيز على أكثر من شارع، ففى الدقى يطلق على الشارع الواصل بين شارعى مصدق ونادى الصيد، ويقطع شوارع مسجد الصحابة وعمان وابن الوليد وامتداده من شارع مصدق هو شارع محمد الغزالى، وتم تغيير الاسم مرتين، الأولى باسم عدنان عمر صدقى، والثانية باسم الشيخ
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لافتات- الشوارع (21)

مؤرخون: إطلاق أسماء المستعمرين على شوارع مصر «إهانة»

تنوعت آراء المؤرخين والخبراء، فى مسألة تغيير أسماء الشوارع، بعضها حمل اتفاقا نسبيا من حيث المبدأ أو بشروط، فى حين رفض آخرون الفكرة من أساسها.. بدأ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، رأيه متسائلا: "ما الذى يدفعنا إلى تخليد أسماء الغزاة والمستعمرين ممن نهبوا أموال المصريين وسلبوا حريتهم؟"، مؤكدا أنه لا يجوز أن نطلق أسماء هؤلاء على شوارع مصر وميادينها وحدائقها، ومن الأفضل أن نستبدل بها أسماء الشهداء والأبطال.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.
طقس-معتدل

دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
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فلسطين

استشهاد 6 طلاب وتضرر 15 مدرسة نتيجة قصف الاحتلال لقطاع غزة

استشهد صباح اليوم الخميس، 6 طلاب، بينما تضررت 15 مدرسة نتيجة العدوان الاسرائيلي في محافظات قطاع غزة الذي استمر ليومين، إذ قالت وزراة التربية والتعليم بغزة، إن الشهداء هم الطالب: «محمد عطية حمودة، من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين بمديرية تعليم شمال غزة، والشهيد الطالب إسماعيل عبد العال، من مدرسة يافا الثانوية للبنين شرق غزة، والشهيد الطالب، أمير عياد، في الصف الثاني مدرسة الزيتون المشتركة للاجئين شرق غزه، الشهيد معاذ محمد، السواركة من مدرسة عبد الله بن رواحة، المشتركة الصف الثاني، الشهيد مهند رسمي السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف السابع، الشهيد وسيم محمد السواركة، من مدرسة عبد الله بن رواحة للبنين الصف الثامن.
قصف-غزة (2)

16 شهيدا في غزة جراء القصف الإسرائيلي

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدًا منذ الأمس. وقال مصدر طبي فلسطيني إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استشهد رابع بعد أن استهدفت قوات الاحتلال دراجته النارية في حي الزيتون جنوب غزة. وقصفت قوات الاحتلال قاربًا على شاطئ غزة وقامت قوات الدفاع المدني بإطفاء الحريق الذي اشتعل فيه.
غزة (1)

استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
بشار-الاسد

بشار الأسد: الجيش الأمريكي محتل وسنقاومه في حالة واحدة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية"، وتطرق إلى العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدا أن " الجيش التركي هو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب،?? وعلينا أن نترك المجال الى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب".
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