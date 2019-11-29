الأهلي يصل استاد رادس وسط حراسة أمنية مشددة

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

بعثة الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. يذكر ان الأهلي يعود إلى القاهرة صباح غدٍ السبت حيث تغادر البعثة تونس فجرا في رحلة تستغرق 4 ساعات تقريبا.

وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، والتي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، وجاء التشكيل الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية