برشلونة يعلن غياب ديمبلي عن الملاعب حتى العام المقبل

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التفاصيل الكاملة، لإصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، عقب خروجه مبكرًا من مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا. وأكد البلوجرانا أن ديمبلي سيغيب لمدة تقترب من عشرة أسابيع، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن . وسقط ديمبلي مصابًا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر مباراة الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند، التي انتهت بفوز برشلونة على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب صاحب الـ22 عامًا مجددًا بعدما شارك في 9 مواجهات فقط خلال الموسم الحالي.

وانضم ديملبي لصفوف برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 120 مليون يورو، كواحد من أغلى اللاعبين في تاريخ النادي، إلا أن اللاعب تعرض لإصابات عديدة منذ إنضمامه، أبعدته عن صفوف الفريق الكتالوني لفترات طويلة. وشارك ديمبلي منذ انضمامه لبرشلونة في 74 مباراة سجل خلالها 19 هدف وصنع 17 اخرين