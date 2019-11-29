فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

فايلر

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.

وقرر فايلر وضع أحمد فتحي بدلًا من محمد هاني وهي وجهة نظر فنية ليكون التشكيل الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم: جونيور أجايي. بينما على دكة البدلاء