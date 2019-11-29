رياضة

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
شبيبة القبائل
شبيبة القبائل
حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، بعدما استقبل توفيق عدادي كرة بينية، داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية، سكنت في شباك نيلسون بونجمان، حارس مرمى فريق فيتا كلوب الكونغولي. بعد الهدف حاول فريق شبيبة القبائل، تعزيز تقدمه لكنه فشل في جميع المحاولات، في ظل صمود دفاع الفريق الضيف، ليطلق الحكم صافرة
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ايمن-اشرف

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
منتخب -الشباب‎ (1)

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
فايلر - مران الأهلي

فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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فايلر - مران الأهلي

فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".
الأهلي والنجم الساحلي

قمة ملتهبة بين النجم والأهلي في دوري الأبطال

يصطدم اثنان من عمالقة القارة مرة أخرى بالعاصمة التونسية، حين يستقبل النجم الساحلي التونسي، صاحب الرقم القياسي في التتويج، الأهلي فى ملعب رادس الأولمبي، مع انطلاق مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً. الفريقان التقيا في 11 مباراة بمسابقات الاتحاد الإفريقي منذ 2005، بما فيها نهائيان لدوري الأبطال ومباراة في كأس السوبر، وكل منهما توج بطلا للقارة على حساب الآخر، الأهلي في 2005، والنجم في لقبه الوحيد حتى الآن في 2007، كما ابتسمت ركلات الترجيح للعملاق المصري في أديس أبابا في كأس السوبر 2007.
جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
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