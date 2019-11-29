شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

شبيبة القبائل

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، بعدما استقبل توفيق عدادي كرة بينية، داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية، سكنت في شباك نيلسون بونجمان، حارس مرمى فريق فيتا كلوب الكونغولي. بعد الهدف حاول فريق شبيبة القبائل، تعزيز تقدمه لكنه فشل في جميع المحاولات، في ظل صمود دفاع الفريق الضيف، ليطلق الحكم صافرة