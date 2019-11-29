منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

منتخب مصر للشباب في رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.

ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه. وفي المقابل، يدخل فريق النجم الساحلي تحت