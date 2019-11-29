رياضة

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
منتخب مصر للشباب في رادس
منتخب مصر للشباب في رادس
حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه. وفي المقابل، يدخل فريق النجم الساحلي تحت
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طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
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شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
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فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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فايلر - مران الأهلي

فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
الأهلي‎ (2)

الأهلي يصل استاد رادس وسط حراسة أمنية مشددة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. يذكر ان الأهلي يعود إلى القاهرة صباح غدٍ السبت حيث تغادر البعثة تونس فجرا في رحلة تستغرق 4 ساعات تقريبا.
مران-الاهلى (4)

فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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