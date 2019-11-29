طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

أيمن أشرف

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .

ويستكمل الأهلي المباراة بعشرة اللاعبين، ولم يجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء تبديلا واكتفى بتعويض عمرو السولية في مركز الدفاع بدلا من أيمن أشرف. وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:- حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط: