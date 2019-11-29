رياضة

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
ويستكمل الأهلي المباراة بعشرة اللاعبين، ولم يجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء تبديلا واكتفى بتعويض عمرو السولية في مركز الدفاع بدلا من أيمن أشرف. وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:- حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول خط الوسط:
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منتخب -الشباب‎ (1)

منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
فايلر - مران الأهلي

فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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فايلر - مران الأهلي

فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".
جاريدو

جاريدو عن مواجهة الأهلي: لن نقبل سوى الفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن فريقه يدخل مباراة الأهلي ولا بديل غير الفوز، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قائلا: "نمتلك قدرات عالية ومستقبلا كبيرا، خضنا حصصا تدريبية كافية ومستعدون للمواجهة، لن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز، كل مباراة مختلفة ومواجهة الأهلي قصة جديدة مختلفة. نبحث عن الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، دوري الأبطال هي أهم مسابقة في إفريقيا، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، ونحن نعمل من أجل هدفنا وهو تحقيق اللقب".
رينيه فايلر (2)

فايلر: مواجهة النجم الساحلي صعبة لهذا السبب

قال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدًا في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية، وخاصة أنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم الخميس، قائلا: "نسعى لتحقيق الفوز غدًا من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بدوري الأبطال.. اللاعبون جاهزون لخوض اللقاء بمنتهى القوة".
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