رياضة

خليجي 24.. قطر تكتسح اليمن بسداسية

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
منتخب قطر
منتخب قطر
اكتسح منتخب قطر نظيره اليمني، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، سجل عبد الكريم حسن الهدف الأول، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني، وأحرز المعز علي هدف ثالث، وعاد عبدالكريم وأحرز الهدف الرابع، وعزز عبد الله عبد السلام بهدف خامس، واختتم أكرم عفيف سداسية العنابي، الذي حصد أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث، بينما ظل اليمن بلا رصيد من النقاط، وضمن العراق التاهل لنصف النهائي.
المنتخب القطري، سيطر على مجريات الأمور، في المقابل لعب المنتخب اليمني بطريقة دفاعية، ونجح العنابي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، عن طريق عبد الكريم حسن، بعد خطأ من الدفاع اليمني، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بيد الحارس
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الاهلي- والنجم (4)

تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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العراق-الإمارات

العراق تواصل صحوتها وتعبر الإمارات بخليجي 24

واصل المنتخب العراقي صحوته ببطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإماراتي، بهدفين نظيفيين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة خليجي 24، وتربع على القمة برصيد 6 نقاط فيما تراجع المنتخب الإماراتي من القمة إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط. وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة السادسة، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تصطدم بالعراق في كأس الخليج اليوم

تعود عجلة كأس الخليج للدوران من جديد، اليوم الجمعة، وذلك من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وسنكون اليوم على موعد مع مباراتين في المجموعة الأولى، ستجمع الأولى بين الإمارات والعراق في تمام الساعة 4:30 مساءً على ملعب خليفة الدولي، أما المباراة الثانية فستجمع بين قطر واليمن على نفس الملعب في تمام الساعة السابعة مساءً. وتحتل الإمارات صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويوجد العراق في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، وتحتل قطر المركز الثالث دون رصيد من النقاط، بينما تتذيل اليمن الترتيب دون رصيد من النقاط أيضًا.
منتخب الكويت

خليجي 24.. الكويت تحسم الديربي بالفوز على السعودية

حقق المنتخب الكويتي فوزًا كبيرًأ على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل»، في ختام مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، احمد الظفيري سجل هدف التقدم للأزرق، وأضاف سامي الصانع الهدف الثاني، واختتم مبارك الفناني ثلاثية منتخب بلاده، وأحرز فراس البريكان هدف الأخضر، ليرفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط المركز الأول بفارق نقطتين عن عمان والبحرين، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الأخير بدون نقاط.
منتخب السعودية

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
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