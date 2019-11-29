خليجي 24.. قطر تكتسح اليمن بسداسية

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

منتخب قطر

اكتسح منتخب قطر نظيره اليمني، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، سجل عبد الكريم حسن الهدف الأول، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني، وأحرز المعز علي هدف ثالث، وعاد عبدالكريم وأحرز الهدف الرابع، وعزز عبد الله عبد السلام بهدف خامس، واختتم أكرم عفيف سداسية العنابي، الذي حصد أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الإمارات الثالث، بينما ظل اليمن بلا رصيد من النقاط، وضمن العراق التاهل لنصف النهائي.

المنتخب القطري، سيطر على مجريات الأمور، في المقابل لعب المنتخب اليمني بطريقة دفاعية، ونجح العنابي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، عن طريق عبد الكريم حسن، بعد خطأ من الدفاع اليمني، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بيد الحارس

المنتخب القطري، سيطر على مجريات الأمور، في المقابل لعب المنتخب اليمني بطريقة دفاعية، ونجح العنابي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29، عن طريق عبد الكريم حسن، بعد خطأ من الدفاع اليمني، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة 54، سجل المعز علي، الهدف الثالث، بعدما استقبل تمريرة أكرم عفيف، وأطلق صاروخية اكتفى حارس المرمى بمشاهدتها في الشباك، وفي الدقيقة 72، عزز عبدالكريم محسن تقدم منتخب بلاده بهدف رابع، من ركلة جزاء مسجلًا (هاتريك).



وفي الدقيقة 85، سجل عبد الله عبدالسلام، الهدف الخامس للمنتخب القطري، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، واختتم أكرم عفيف سداسية العنابي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.