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مؤرخون: إطلاق أسماء المستعمرين على شوارع مصر «إهانة»

الشماع: تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمحتلين موروث خاطئ لا بد من تصحيحه.. والدسوقى يطالب بتدخل «الداخلية».. والعدل: علاقتنا مع العثمانيين كانت طيبة
تحرير:هالة صقر ومحمد مجلي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
شارع سنان باشا
شارع سنان باشا
تنوعت آراء المؤرخين والخبراء، فى مسألة تغيير أسماء الشوارع، بعضها حمل اتفاقا نسبيا من حيث المبدأ أو بشروط، فى حين رفض آخرون الفكرة من أساسها.. بدأ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، رأيه متسائلا: "ما الذى يدفعنا إلى تخليد أسماء الغزاة والمستعمرين ممن نهبوا أموال المصريين وسلبوا حريتهم؟"، مؤكدا أنه لا يجوز أن نطلق أسماء هؤلاء على شوارع مصر وميادينها وحدائقها، ومن الأفضل أن نستبدل بها أسماء الشهداء والأبطال.
ويضيف شقرة، فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه طالب منذ سنوات المسؤولين بضرورة مراجعة أسماء الشوارع فى مصر كلها، لأن هناك أسماء لا معنى لها ولا تليق وهناك شخصيات قتلت المصريين وأذلتهم واستعمرتهم، لكن مؤسسات الدولة لم تستجب لذلك، لافتا إلى أن اللجنة المسؤولة عن وضع أسماء الشوارع تتكون من مجموعة من الموظفين
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لافتات- الشوارع (46)

دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم

انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها استقلالها وحوّلها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عن وطنهم، وأعدم آخر سلطان مملوكى "طومان باى" وحل الجيش المصرى، ورغم موافقة محافظ القاهرة على تغيير اسم شارع سليم الأول، إلا أنه لم يتغير حتى الآن فعليًّا على أرض الواقع؛ ما يشير إلى أن ملف تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمستعمرين ما زال مغلقا دون أي تقدم واضح.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار: الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري واجب وطني

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إن مصر تبذل كافة الجهود اللازمة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ، مشددا على أن الحفاظ على الإرث الثقافي والأثري المصري واجب وطني. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها العناني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الآثار اليوم الجمعة، في الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة الصينية "بكين"، بمشاركة الوزراء المعنيين والوفود من الدول صاحبة الحضارات القديمة من الصين والعراق وأرمينيا وإيران واليونان وإيطاليا وبيرو ومصر. وأوضح وزير الآثار أنه من خلال دعم الإرادة السياسية القوية وتوفير الموارد اللازمة من الحكومة المصرية، نجحت الوزارة في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة خلال الفترة القصيرة الماضية منها افتتاح العديد من المتاحف الأثرية مثل متحف الفن الإسلامي ومتحف سوهاج ومتحف طنطا وغيرهم.
طقس-معتدل

دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
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لافتات- الشوارع (46)

دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم

انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها استقلالها وحوّلها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عن وطنهم، وأعدم آخر سلطان مملوكى "طومان باى" وحل الجيش المصرى، ورغم موافقة محافظ القاهرة على تغيير اسم شارع سليم الأول، إلا أنه لم يتغير حتى الآن فعليًّا على أرض الواقع؛ ما يشير إلى أن ملف تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمستعمرين ما زال مغلقا دون أي تقدم واضح.
قسد

قائد «قسد»: تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار

طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن. وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية - في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وأوردتها قناة العربية الإخبارية، "إن قواته مستمرة في حربها"، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة".
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