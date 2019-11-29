رياضة

رودجرز عن تدريب أرسنال: فريق كبير.. ولكن

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
بريندان رودجرز
بريندان رودجرز
علق بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، علي ترشيحه لإدارة أرسنال فنيًا، بعد إقالة أوناي إيمري من قيادة الجانرز، وأشار رودجز أنه من الطبيعي أن يكون أسمي مرشح لأرسنال . وكان أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية:"أنه من الطبيعي أن أكون مرشح، إذا كنت تقدم مستوي جيد فالناس يريدون أن يأخذوك بعيداً عن شيء تستمتع به، إذا لم تكن كذلك، فلا يهم".
وأكمل رودجرز عن استمراره مع ليستر:"نحن في بداية شيء كبير هنا، علاقتي باللاعبين قوية جدا، ، أرسنال نادي كبير، من أعظم فرق الدوري الإنجليزي، إذا كان المسئولين في أرسنال أقالو إيمري، فانا متأكد أنهم يمتلكون فكرة عن من القادم " . وأضاف عن رحيل إيمري:" أنه من المحبط أن تري مدير فني يخسر وظيفته، إيمري أثبت
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تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
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فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
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جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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إيمري: أرسنال يحتاج إلى استعادة الثقة الغائبة

أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى حاجة فريقه أرسنال إلى العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، لاستعادة الثقة المفقودة، وذلك بعد خسارة المدفعجية، أمس الخميس، على ملعبه الإمارات، أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، ولم يحقق أرسنال أي انتصار في آخر 7 مباريات خاضها في كل البطولات، إذ حقق الفريق 5 تعادلات وخسارتين، وأشارت شبكة أوبتا إلى أن أرسنال لم يمر بهذه السلسلة السلبية على مدار 1235 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب السابق آرسين فينجر.
إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
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آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".
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ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.
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