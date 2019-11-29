رودجرز عن تدريب أرسنال: فريق كبير.. ولكن

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

بريندان رودجرز

علق بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، علي ترشيحه لإدارة أرسنال فنيًا، بعد إقالة أوناي إيمري من قيادة الجانرز، وأشار رودجز أنه من الطبيعي أن يكون أسمي مرشح لأرسنال . وكان أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية. وقال رودجرز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية:"أنه من الطبيعي أن أكون مرشح، إذا كنت تقدم مستوي جيد فالناس يريدون أن يأخذوك بعيداً عن شيء تستمتع به، إذا لم تكن كذلك، فلا يهم".

وأكمل رودجرز عن استمراره مع ليستر:"نحن في بداية شيء كبير هنا، علاقتي باللاعبين قوية جدا، ، أرسنال نادي كبير، من أعظم فرق الدوري الإنجليزي، إذا كان المسئولين في أرسنال أقالو إيمري، فانا متأكد أنهم يمتلكون فكرة عن من القادم " . وأضاف عن رحيل إيمري:" أنه من المحبط أن تري مدير فني يخسر وظيفته، إيمري أثبت

وأكمل رودجرز عن استمراره مع ليستر:"نحن في بداية شيء كبير هنا، علاقتي باللاعبين قوية جدا، ، أرسنال نادي كبير، من أعظم فرق الدوري الإنجليزي، إذا كان المسئولين في أرسنال أقالو إيمري، فانا متأكد أنهم يمتلكون فكرة عن من القادم " .



وأضاف عن رحيل إيمري:" أنه من المحبط أن تري مدير فني يخسر وظيفته، إيمري أثبت نفسه عبر الأعوام السابقة، أنا أشعر بالتعاطف معه " .



وعن مستوي ليستر قال المدير الفني للثعالب:" عندما يري الجماهير العمل الشاق، يثمنون ذلك، وهو واجبنا" .



واختتم رودرجرز:""عندما يكون لديك كل هذا في فريق، يمكنك أن تكون قوة حقيقية، عندما يكون لديك المزيد من الجماهير ، خاصة علي ملعبك، سيكون المشهد رائع".



وينتظر ليستر مواجهة أمام إيفرتون بالبريمرليج، يوم الاحد المقبل، علي ملعب كينج باور، ويحتل ليستر وصافة الدوري برصيد 29 نقطة .