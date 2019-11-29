شوط سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي.. وطرد أيمن أشرف

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

ملعب رادس

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وعجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك، وكانت أخطر فرص الشوط الأول لصالح فريق النجم الساحلي التونسي، بعدما أهدر ياسين الشيخاوي فرصة التسجيل في الدقيقة 25 عندما أصبح منفردا بمحمد الشناوي ووضع الكرة فوق العارضة، بالرغم من وجود حالة تسلل على المهاجم التونسي.

اللقطة الابرز في الشوط كانت عندما أشهر الحكم البتسواني بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته. واستكمل الأهلي المباراة بعشرة اللاعبين، وأجرى رينيه فايلر تغييرًا على التشكيل الأساسي

اللقطة الابرز في الشوط كانت عندما أشهر الحكم البتسواني بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته.



واستكمل الأهلي المباراة بعشرة اللاعبين، وأجرى رينيه فايلر تغييرًا على التشكيل الأساسي ليدخل محمد هاني بدلا من وليد سليمان، مع الاعتماد على أحمد فتحي مدافع ثاني بجوار رامي ربيعة.



وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من



حراسة المرمي: محمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول



خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجايي.



بينما على دكة البدلاء كلا من:



شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو