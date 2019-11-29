كرة يد.. الزمالك يهزم الأهلي في دوري المحترفين

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

يد الزمالك

فاز فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره الأهلي بنتيجة (22-20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد، على صالة الشباب بالسادس من أكتوبر، ليتفوق الفارس الأبيض قبل خوض مباريات المرحلة الثانية الخاصة بتحديد البطل والتي ستضم أصحاب المراكز الثمانية الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، متربعًا على الصدارة، في المقابل يمتلك الأهلي 15 نقطة، ويلعب أصحاب المراكز التسعة الأوائل دوري من دور واحد على اللقب، فيما يلعب المراكز من العاشر إلى الـ18 لتجنب الهبوط.

فريق الزمالك سيطر على اللعب، وفي الخمس دقائق الأولى، نجح في تسجيل هدفين، وفي الدقيقة العاشرة، عاد الأهلي المباراة لنقطة البداية، بعدما تعادل بنتيجة (2-2)، وفي الدقيقة 20، طلب المدير الفني للأهلي وقت مستقطع، حين كانت النتيجة فارق هدفين لصالح الزمالك، الذي أنهى الشوط الأول بنتيجة (9-5). وفي الشوط الثاني،