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قتلوا أجدادنا ونهبوا خيرات بلادنا فخلدنا أسماءهم على نواصي شوارعنا!

تحرير:التحرير ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
شوارع مصر
شوارع مصر
شوارعنا جزء أصيل من تاريخنا كأشخاص، هى ملك لنا ونحن حراسها، فيها عاش أجدادنا وبين حواريها كانت سير السابقين تسجل ملاحم شعبية نعتز ونتباهى بها كما نحزن لمآسيها.. عبر شقوقها مر الغزاة والمستعمرون وجبابرة الأزمان وجنودهم من كل شكل ولون وفيها انتهت حكايتهم، ماتوا جميعا وبقيت شوارعنا حية، تحتضننا ونتوارث -أجيالا بعد أجيال- أخبارها وحوادثها وحواديتها وغناويها، لكنها لا تزال تحتفظ بأسرار خيوطها مشبوكة بصفحات التاريخ، وأسماؤها مدونة على ناصيتها.. فهل يعقل أن تكون عناوينها باسم من سفكوا دماء أهلها ونهبوا خيراتها؟!
دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها
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لافتات- الشوارع (13)

5 قواعد لاختيار أسماء الشوارع.. ولا تغيير بدون طلب

? ?أسئلة كثيرة عن آليات تغيير أسماء الشوارع في ظل انتشار أسماء الغزاة والمحتلين على مر العصور على عدد ليس بالقليل من شوارع مصر، ويؤكد المهندس سامح حنفى أمين عام لجنة التسميات بمحافظة القاهرة فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تغيير أسماء الشوارع التى ليس لها معنى أو تحمل معانى غير لائقة أو شخصيات يوجد عليها اعتراضات، يبدأ بتلقى الطلبات من كل الجهات سواء كانت مؤسسات حكومية أو أساتذة تاريخ أو سكان الشارع أو أهالى الشهداء.
لافتات- الشوارع (21)

مؤرخون: إطلاق أسماء المستعمرين على شوارع مصر «إهانة»

تنوعت آراء المؤرخين والخبراء، فى مسألة تغيير أسماء الشوارع، بعضها حمل اتفاقا نسبيا من حيث المبدأ أو بشروط، فى حين رفض آخرون الفكرة من أساسها.. بدأ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، رأيه متسائلا: "ما الذى يدفعنا إلى تخليد أسماء الغزاة والمستعمرين ممن نهبوا أموال المصريين وسلبوا حريتهم؟"، مؤكدا أنه لا يجوز أن نطلق أسماء هؤلاء على شوارع مصر وميادينها وحدائقها، ومن الأفضل أن نستبدل بها أسماء الشهداء والأبطال.
لافتات- الشوارع (46)

دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم

انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها استقلالها وحوّلها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عن وطنهم، وأعدم آخر سلطان مملوكى "طومان باى" وحل الجيش المصرى، ورغم موافقة محافظ القاهرة على تغيير اسم شارع سليم الأول، إلا أنه لم يتغير حتى الآن فعليًّا على أرض الواقع؛ ما يشير إلى أن ملف تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمستعمرين ما زال مغلقا دون أي تقدم واضح.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-1

5 ملايين طن إجمالي صادرات مصر الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. كان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 27 نوفمبر الحالي. وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و100 ألف و630 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألفا و178 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.
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لافتات- الشوارع (13)

5 قواعد لاختيار أسماء الشوارع.. ولا تغيير بدون طلب

? ?أسئلة كثيرة عن آليات تغيير أسماء الشوارع في ظل انتشار أسماء الغزاة والمحتلين على مر العصور على عدد ليس بالقليل من شوارع مصر، ويؤكد المهندس سامح حنفى أمين عام لجنة التسميات بمحافظة القاهرة فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تغيير أسماء الشوارع التى ليس لها معنى أو تحمل معانى غير لائقة أو شخصيات يوجد عليها اعتراضات، يبدأ بتلقى الطلبات من كل الجهات سواء كانت مؤسسات حكومية أو أساتذة تاريخ أو سكان الشارع أو أهالى الشهداء.
لافتات- الشوارع (21)

مؤرخون: إطلاق أسماء المستعمرين على شوارع مصر «إهانة»

تنوعت آراء المؤرخين والخبراء، فى مسألة تغيير أسماء الشوارع، بعضها حمل اتفاقا نسبيا من حيث المبدأ أو بشروط، فى حين رفض آخرون الفكرة من أساسها.. بدأ الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، رأيه متسائلا: "ما الذى يدفعنا إلى تخليد أسماء الغزاة والمستعمرين ممن نهبوا أموال المصريين وسلبوا حريتهم؟"، مؤكدا أنه لا يجوز أن نطلق أسماء هؤلاء على شوارع مصر وميادينها وحدائقها، ومن الأفضل أن نستبدل بها أسماء الشهداء والأبطال.
لافتات- الشوارع (46)

دم ونار وكرباج.. حكايات غزاة ومستعمرين كتبت شوارعنا بأسمائهم

انتفضت محافظة القاهرة منذ ما يقرب من عام ونصف لتغيير اسم شارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون بعد طلب تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم أول مستعمر لمصر على أحد شوارعها، خاصة أنه أفقدها استقلالها وحوّلها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عن وطنهم، وأعدم آخر سلطان مملوكى "طومان باى" وحل الجيش المصرى، ورغم موافقة محافظ القاهرة على تغيير اسم شارع سليم الأول، إلا أنه لم يتغير حتى الآن فعليًّا على أرض الواقع؛ ما يشير إلى أن ملف تسمية الشوارع بأسماء الغزاة والمستعمرين ما زال مغلقا دون أي تقدم واضح.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".
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