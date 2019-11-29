رياضة

وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي والنجم

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
وائل جمعة
وائل جمعة
فتح وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على حكم مباراة، المارد الأحمر ونظيره النجم الساحلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف لاعب الفريق، جاء ذلك خلال تواجده في الاستديو التحليلي الخاص باللقاء، على قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا:"الحكم ذبح الأهلي، شروط لم تطبق، الكرة لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف، اللاعب كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء إنما بطاقة حمراء ظالمة"
وواصل جمعة حديثه، قائلًا:"الأهلي حاول السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، للخروج بدون استقبال أهداف.. الطرد سيشجع لاعبي النجم الساحلي خلال الشوط الثاني، وسيلعبون من أجل التسجيل". وأِشهر بوندو حكم اللقاء، بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم
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الاهلي- والنجم (4)

تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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ملعب رادس

شوط سلبي بين الأهلي والنجم الساحلي.. وطرد أيمن أشرف

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وعجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك، وكانت أخطر فرص الشوط الأول لصالح فريق النجم الساحلي التونسي، بعدما أهدر ياسين الشيخاوي فرصة التسجيل في الدقيقة 25 عندما أصبح منفردا بمحمد الشناوي ووضع الكرة فوق العارضة، بالرغم من وجود حالة تسلل على المهاجم التونسي.
ايمن-اشرف

طرد مباشر لأيمن أشرف يربك حسابات فايلر أمام النجم

أشهر البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه أيمن أشرف مدافع المارد الأحمر، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأِشهر بوندو بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته .
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".
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