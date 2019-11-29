وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي والنجم

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

وائل جمعة

فتح وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على حكم مباراة، المارد الأحمر ونظيره النجم الساحلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف لاعب الفريق، جاء ذلك خلال تواجده في الاستديو التحليلي الخاص باللقاء، على قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا:"الحكم ذبح الأهلي، شروط لم تطبق، الكرة لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف، اللاعب كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء إنما بطاقة حمراء ظالمة"

وواصل جمعة حديثه، قائلًا:"الأهلي حاول السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، للخروج بدون استقبال أهداف.. الطرد سيشجع لاعبي النجم الساحلي خلال الشوط الثاني، وسيلعبون من أجل التسجيل". وأِشهر بوندو حكم اللقاء، بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 من عُمر المباراة، بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم