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حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
محمد حفظي
محمد حفظي
بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.
ورحب حفظي، بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، متابعا بأنه لن يطيل في الحفل بسبب مباراة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، إذ عبر عن سعادته لوجود صناع سينما من العالم كله، مؤكدا أن هناك الكثير من الشخصيات المتواجدة بالحفل أثرت بشكل كبير في المهرجان، وتوجه بالشكر للقائم بالمدير
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حفل- ختام -المهرجان‎ (3)

«بيك نعيش» الأكثر حظا.. القائمة الكاملة لجوائز القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز الدورة 41، في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وجاءت الجوائز كالتالي:
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهر الجاري.
Frozen 2 (5)

لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
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Frozen 2 (5)

لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
مادلين طبر

برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.
يوسف-شريف-رزق الله (1)

بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
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