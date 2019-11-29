حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م
محمد حفظي
بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.
ورحب حفظي، بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، متابعا بأنه لن يطيل في الحفل بسبب مباراة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، إذ عبر عن سعادته لوجود صناع سينما من العالم كله، مؤكدا أن هناك الكثير من الشخصيات المتواجدة بالحفل أثرت بشكل كبير في المهرجان، وتوجه بالشكر للقائم بالمدير
ورحب حفظي، بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، متابعا بأنه لن يطيل في الحفل بسبب مباراة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، إذ عبر عن سعادته لوجود صناع سينما من العالم كله، مؤكدا أن هناك الكثير من الشخصيات المتواجدة بالحفل أثرت بشكل كبير في المهرجان، وتوجه بالشكر للقائم بالمدير الفني للمهرجان أحمد شوقي، ثم اختتم كلمته معربا عن فخره بالدورة 41 من المهرجان.
وعلق حفظي، على الإقبال الكبير للجمهور، موضحا بأن المهرجان باع هذا العام أكثر من 40 ألف تذكرة، مضيفا أنه "رقم كبير جدا" بالنسبة للسنوات الماضية التي كانت تصل عدد التذاكر المباعة إلى 15 ألف تذكرة.
حضر حفل الختام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم عبير صبري وزوجها، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة رانيا يوسف، وشيرين رضا، وخالد سليم، ومحمد كريم، وسيد رجب.