حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

محمد حفظي

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.

ورحب حفظي، بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، متابعا بأنه لن يطيل في الحفل بسبب مباراة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، إذ عبر عن سعادته لوجود صناع سينما من العالم كله، مؤكدا أن هناك الكثير من الشخصيات المتواجدة بالحفل أثرت بشكل كبير في المهرجان، وتوجه بالشكر للقائم بالمدير