رياضة

النجم الساحلي يُسقط الأهلي في افتتاح مشواره الأفريقي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
الأهلي
الأهلي
سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية، لكن الحكم البوتسواني بوندو فاجئ الجميع وأشهر بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته. ودفع فايلر بمحمد هاني بديلًا لوليد سليمان ووضع أحمد فتحي مدافع ثاني بجوار محمد هاني.
الفرصة الأولى في المباراة كان لصالح النجم، بعدما أهدر ياسين الشيخاوي فرصة التسجيل في الدقيقة 25 عندما أصبح منفردا بمحمد الشناوي ووضع الكرة فوق العارضة، حتى انتهى الشوط سلبيًا. في الشوط الثاني بدأ النجم بتفوق عن الأهلي، مع تراجع لاعبو القلعة الحمراء على حدود منطقة الجزاء، واستغل لاعبو النجم هذا التراجع
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تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
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فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
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جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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منتخب مصر للشباب يؤازر الأهلي من استاد رادس

حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي التي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة. والتقى فريقا النجم الساحلي والأهلي، 13 مرة في تاريخ مواجهاتهما، منها 11 صداما فى البطولة الإفريقية.
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فايلر يجري تعديلًا على تشكيل الأهلي لمواجهة النجم

أجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة القدم تعديلًا فنيًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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الأهلي يصل استاد رادس وسط حراسة أمنية مشددة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة إلى استاد رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. يذكر ان الأهلي يعود إلى القاهرة صباح غدٍ السبت حيث تغادر البعثة تونس فجرا في رحلة تستغرق 4 ساعات تقريبا.
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فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
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