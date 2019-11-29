النجم الساحلي يُسقط الأهلي في افتتاح مشواره الأفريقي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

الأهلي

سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية، لكن الحكم البوتسواني بوندو فاجئ الجميع وأشهر بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته. ودفع فايلر بمحمد هاني بديلًا لوليد سليمان ووضع أحمد فتحي مدافع ثاني بجوار محمد هاني.

الفرصة الأولى في المباراة كان لصالح النجم، بعدما أهدر ياسين الشيخاوي فرصة التسجيل في الدقيقة 25 عندما أصبح منفردا بمحمد الشناوي ووضع الكرة فوق العارضة، حتى انتهى الشوط سلبيًا. في الشوط الثاني بدأ النجم بتفوق عن الأهلي، مع تراجع لاعبو القلعة الحمراء على حدود منطقة الجزاء، واستغل لاعبو النجم هذا التراجع

الفرصة الأولى في المباراة كان لصالح النجم، بعدما أهدر ياسين الشيخاوي فرصة التسجيل في الدقيقة 25 عندما أصبح منفردا بمحمد الشناوي ووضع الكرة فوق العارضة، حتى انتهى الشوط سلبيًا.



في الشوط الثاني بدأ النجم بتفوق عن الأهلي، مع تراجع لاعبو القلعة الحمراء على حدود منطقة الجزاء، واستغل لاعبو النجم هذا التراجع وتمكن ياسين الشيخاوي من تسيجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50.



حاول الأهلي تعديل النتيجة لكن محاولات اللاعبين كانت بلا فائدة، وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وسقط علي معلول الظهير الأيسر للأحمر واشتكى من الإصابة في العضلة الضامة ليدخل أليو ديانج بدلا منه.



افتقد لاعبو الأهلي القوة الهجومية في المباراة، واعتمدوا على نقل الكرة في منتصف الملعب أملا في إيجاد ثغرة في دفاعات النجم الصلبة لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز النجم 1-0.