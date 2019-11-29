رياضة

الهلال يتصدر مجموعة الأهلي بالفوز على بلاتينيوم

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
الهلال السوداني
الهلال السوداني
حقق فريق الهلال السوداني، فوزًا ثمينًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بأم درمان، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل محمد موسى هدف التقدم، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني، وقلص نيفر تيجري الفارق للضيوف، ليتصدر الفريق السوداني صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي، الذي حقق الفوز على الأهلي، بهدف نظيف، في وقت سابق من اليوم.
الدقيقة 26، شهدت تقدم الهلال، عن طريق محمد موسى، الذي استقبل كرة عرضية، برأسية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 70 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما كرة عرضية قابلها وليد بخيت برأسية، اصطدمت بالعارضة، وارتدت إلى موسى الذي تابعها في المرمى وفي الدقيقة 80، نجح فريق بلاتينيوم في تقليص الفارق،
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الاهلي- والنجم (4)

تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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وائل-جمعة

وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي والنجم

فتح وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على حكم مباراة، المارد الأحمر ونظيره النجم الساحلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف لاعب الفريق، جاء ذلك خلال تواجده في الاستديو التحليلي الخاص باللقاء، على قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا:"الحكم ذبح الأهلي، شروط لم تطبق، الكرة لم تكن مع لاعب النجم لكي يطرد أيمن أشرف، اللاعب كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء إنما بطاقة حمراء ظالمة"
شبيبة-القبائل

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بدوري الأبطال

حقق فريق شبيبة القبائل الجزائري، فوزًا ثمينًا، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف، جاء عن طريق توفيق عدادي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على «ملعب 1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، لحين انتهاء مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي، غدً السبت، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.
مران-الاهلى (4)

فايلر يفاجئ النجم بقفشة وسليمان.. وأجايي مهاجمًا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على الاستاد الأولمبي برادس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى النادي الأهلي لافتتاح مشواره بالبطولة بفوز خارج الديار، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على فريق الجونة برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، الأمر الذي يرجح كفة الكتيبة الحمراء في تلك المباراة، على الرغم من أن المارد الأحمر يلعب خارج أرضه.
النجم الساحلي - المريخ السوداني‎

لاعب النجم الساحلي: الأهلي كتاب مفتوح لنا

قال مرتضى بن وناس لاعب فريق النجم الساحلي، أن فريق الأهلي يُعد كتابًا مفتوحًا بالنسبة لفريقه، جاء ذلك في تصريحات خلال حواره أجراه مع صحيفة «المغرب» التونسية، قبل ساعات من مواجهة الفريقان، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا:"الأهلي غنى عن التعريف من ناحية تجاربه القارية الواسعة، وندرك إمكانياته الفنية، وعلينا البحث عن الطريقة المناسبة للفوز خاصة أن المباراة تقام على قواعدنا وأمام جماهيرنا لضمان النجاح والتأهل للدور المقبل".
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