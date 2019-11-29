الهلال يتصدر مجموعة الأهلي بالفوز على بلاتينيوم

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

الهلال السوداني

حقق فريق الهلال السوداني، فوزًا ثمينًا، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بأم درمان، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل محمد موسى هدف التقدم، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني، وقلص نيفر تيجري الفارق للضيوف، ليتصدر الفريق السوداني صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن النجم الساحلي، الذي حقق الفوز على الأهلي، بهدف نظيف، في وقت سابق من اليوم.

الدقيقة 26، شهدت تقدم الهلال، عن طريق محمد موسى، الذي استقبل كرة عرضية، برأسية سكنت الشباك، وفي الدقيقة 70 عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما كرة عرضية قابلها وليد بخيت برأسية، اصطدمت بالعارضة، وارتدت إلى موسى الذي تابعها في المرمى وفي الدقيقة 80، نجح فريق بلاتينيوم في تقليص الفارق،