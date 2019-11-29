بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

أوناي إيمري

علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .

وأضاف المدير الفني السابق:" أريد أن أوجة رسالة شكر، لكل العاملين بالنادي، علي معاملتهم لي، عظمة أرسنال تكمن في كل مدير وموظف ومساعد وحتي متطوع في الفريق ". وأردف إيمري:" كان عام ونصف من المشاعر، واللحظات العظيمة، لم يمر يوم واحد لم أفكر فيه كم أنا محظوظ لأدرب فريق مثل أرسنال، عملت مع لاعبين محترفين

وأضاف المدير الفني السابق:" أريد أن أوجة رسالة شكر، لكل العاملين بالنادي، علي معاملتهم لي، عظمة أرسنال تكمن في كل مدير وموظف ومساعد وحتي متطوع في الفريق ".



وأردف إيمري:" كان عام ونصف من المشاعر، واللحظات العظيمة، لم يمر يوم واحد لم أفكر فيه كم أنا محظوظ لأدرب فريق مثل أرسنال، عملت مع لاعبين محترفين بإمكانيات خاصة، ادركوا قيمة القميص الذين يرتدونه، ويستحقون الدعم ".



واختتم إميري خلال البيان:" لقد خضت الكثير من التجارب في كرة القدم، لكن تعلمت الكثير في إنجلترا والدوري الإنجليزي، عن الاحترام والاحترافية، وعن كيف نلعب كرة القدم لعبة نقية".



وكان نادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية