رياضة

بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

تحرير:محمد جمال ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .
وأضاف المدير الفني السابق:" أريد أن أوجة رسالة شكر، لكل العاملين بالنادي، علي معاملتهم لي، عظمة أرسنال تكمن في كل مدير وموظف ومساعد وحتي متطوع في الفريق ". وأردف إيمري:" كان عام ونصف من المشاعر، واللحظات العظيمة، لم يمر يوم واحد لم أفكر فيه كم أنا محظوظ لأدرب فريق مثل أرسنال، عملت مع لاعبين محترفين
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تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
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فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
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جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
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آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
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أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
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آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".
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إنريكي غير مهتم بخلافة إيمري في آرسنال

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف البريطانية التي تفيد بدء إدارة آرسنال في التفكير في خليفة مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم، حيث يحتل المدفعجية المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تعثره في الجولتين السابقتين على ملعبه الإمارات بالتعادل أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون.
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