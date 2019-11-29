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«بيك نعيش» الأكثر حظا.. القائمة الكاملة لجوائز القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز الدورة 41، في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وجاءت الجوائز كالتالي:
مسابقة سينما الغدحصل الفيلم المصري القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأيضا الفيلم اللبناني القصير "تماس" للمخرج سمير سرياني، على نفس التنويه.وفاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهر الجاري.
Frozen 2 (5)

لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
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السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي يكشف سبب غياب وزيرة الثقافة عن افتتاح القاهرة السينمائي

نقل محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن عدم حضورها حفل افتتاح الدورة 41 من المهرجان، بسبب سفرها إلى خارج البلاد فى مهمة رسمية، إذ تشارك فى منتدى وزراء الثقافة فى اليونسكو، مؤكدا خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم الأربعاء، أنه لولا يوسف شريف رزق الله ما كان سيتواجد كرئيس للمهرجان، وبعدها توجه بالشكر لكل القائمين على "القاهرة السينمائي"، ونوه بأن الدورة 41 بها 150 فيلما.
هيثم- أحمد- زكي

القاهرة السينمائي يحتفي بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي

احتفى مهرجان القاهرة السينمائي في افتتاح دورته 41، اليوم الأربعاء، بعدد من النجوم الراحلين، ومنهم: عزت أبو عوف، وعرض له فيديو خلال إحدى الدورات مع الفنان محمود عبدالعزيز، كما احتفى المهرجان بالفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وبدا التأثر واضحا على الفنانة دينا الشربيني أثناء حديثها عنه. وافتتحت فعاليات المهرجان وسط حضور كبير من النجوم المصريين والعرب، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بتقديم حفل الافتتاح، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة.
مهرجان-القاهرة-السينمائي (3)

القاهرة السينمائي يكرم منة شلبي والجمهور يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

عبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدثت عن دور النساء في السينما، واحتفاء المهرجان هذا العام بالمرأة، وبعدها استعرضت حكاية 6 نساء، وعرض فيلم عن عزيزة أمير، وبهيجة حافظ، وفاطمة رشدي، أمينة محمد، آسيا داغر، وماري كوين، وحكى سيد رجب بصوته نبذة مختصرة عن هؤلاء النساء وما قدمنه للسينما، ثم قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد أغنية تقول كلماتها: "في البيت أنا سندريلا أنا أسد الغابة"، وصاحبها على المسرح عازف جيتار، وتفاعل معها الحاضرون بالتصيفق الشديد.
سما- المصرى

حجاب وكعب عالي.. سما المصري بإطلالة مفاجئة في «القاهرة السينمائي»

لفتت سما المصري الأنظار في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، مرتدية "الحجاب" وفستانا ضيقا وكعبا عاليا. وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعالياته في دار الأوبرا حتى يوم 29 من الشهر الجاري، ومن أبرز الحاضرين: أحمد حلمي، ومنى زكي، وهنا شيحة، وأحمد شاكر عبداللطيف، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين، وليلى علوى، والراقصة دينا، وهبة مجدى، وياسمين صبرى.
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