«بيك نعيش» الأكثر حظا.. القائمة الكاملة لجوائز القاهرة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤١ م

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جوائز الدورة 41، في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وجاءت الجوائز كالتالي:

مسابقة سينما الغدحصل الفيلم المصري القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأيضا الفيلم اللبناني القصير "تماس" للمخرج سمير سرياني، على نفس التنويه.وفاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها

مسابقة سينما الغد

حصل الفيلم المصري القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأيضا الفيلم اللبناني القصير "تماس" للمخرج سمير سرياني، على نفس التنويه.



وفاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.



وفاز الفيلم البرتغالي الفرنسي "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" للمخرج جابرييل أبرانتيس، بجائزة لجنة التحكيم، المقدمة من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.



أسبوع النقاد

فاز الفيلم الروماني "اعتقال" للمخرج أندريه كون، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، المقدمة من لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي. وحصل فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، في المسابقة.

آفاق السينما العربية



أعلنت مسابقة آفاق السينما العربية، عن فوز فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال، بجائزة أحسن فيلم غير روائي، كما فاز الفنان على ثامر بجائزة أحسن أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة، وذلك عن دوره في الفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، وحصل أيضا فيلم "شارع حيفا" على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية.



وفاز الفيلم الروائي "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية، كما فاز "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي، بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما حصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل فيلم عربي، وقدرها 15 ألف دولار.



جائزة الفيبريسي

وتوج الفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك"، للمخرج علاوي سليم، بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي".



جائزة الجمهور

فاز الفيلم المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، بجائزة الجمهور التي تحمل اسم الناقد الكبير والمدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية.

المسابقة الدولية



وحصل الفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني، كما فازت الممثلة جودي ان سانتوس، بطلة الفيلم الفلبيني "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا، بجائزة أحسن ممثلة، والممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل.

وتوج فيلم "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وفيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور، بجائزة الهرم البرونزي، بالمناصفة، مع الفيلم الصيني "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو، وفاز الفيلم البلجيكي "شبح مدار" إخراج باس ديفوس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي"، وفيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة "الهرم الذهبي" لأحسن فيلم،

وحصلت نادين لبكي على جائزة فاتن حمامة، كما تم تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

