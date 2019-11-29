جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

تحرير:علي الزيني ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

جاريدو

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."

وواصل المدرب الإسباني تصريحاته، قائلًا:"كنت سعيد بالتواجد مع الأهلي في السابق، والآن أنا أعمل مع النجم الساحلي، وعملنا بكل جهد من أجل الفوز لأن المنافسات الإفريقية صعبة." وأردف: "في عالم كرة القدم أنت بحاجة إلى الفوز، ودائما الانتصار يرفع الضغط عنا، وأنا أتولى تدريب فريق يتحلى بروح التنافسية، وكنت