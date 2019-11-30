فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

فايلر

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضًا جيدًا في ظل ظروف المباراة. وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص خلال مباراة اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضًا جيدًا في ظل ظروف المباراة.



وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص خلال مباراة اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق التونسي من صناعة أي فرص هو الآخر.



وسقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحقق النجم أول ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني، بينما في المركز الثالث يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي بدون نقاط، ويتذيل الأهلي المجموعة بدون نقاط.