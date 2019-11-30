رياضة

تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
الأهلي والنجم
الأهلي والنجم
وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.
سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحقق النجم أول ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني، بينما في المركز الثالث يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي بدون نقاط،
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الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
إيمري (1)

بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .
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الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
الاهلي- والنجم (3)

جاريدو بعد الفوز على الأهلي: حققنا ما نريد

أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، أن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يبدأ بتحقيق الانتصار، معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء، قائلًا:" لعبنا مباراة أمام فريق عريق على الصعيد الإفريقي، كانت مباراة صعبة بمعنى الكلمة، لعبنا كرة قدم شاملة، لأننا ندرك أن الخصم ليس بالسهل."
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

النجم الساحلي يُسقط الأهلي في افتتاح مشواره الأفريقي

سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية، لكن الحكم البوتسواني بوندو فاجئ الجميع وأشهر بطاقة حمراء مباشرة لأيمن أشرف في الدقيقة 13 بداعي أن مدافع الأهلي احتك مع مهاجم النجم الساحلي على حدود منطقة الجزاء، بالرغم من عدم رفع الحكم المساعد رايته. ودفع فايلر بمحمد هاني بديلًا لوليد سليمان ووضع أحمد فتحي مدافع ثاني بجوار محمد هاني.
رمضان صبحي (3)

بعد تألقه مع المنتخب.. النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

كرم نادي النجم الساحلي التونسي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن المنتخب الأولمبي، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو المقرر لها في يوليو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره التونسي، وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين. وأعرب سفيان الوردي، عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي.
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