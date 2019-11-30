تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

الأهلي والنجم

وقعت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واشتبك حسين الشحات وأجايي وياسر إبراهيم لاعبو الأهلي مع لاعبي النجم الساحلي عقب فوز النجم بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة. وفور إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية اشتبك حسين الشحات مع لاعب بالنجم أثناء احتفاله ووجه له ضربة في ظهره وانتهى الأمر بتدخل اللاعبين وعدد من أفراد الجهازين الفنيين.

سقط الأهلي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحقق النجم أول ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني، بينما في المركز الثالث يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي بدون نقاط،