ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

مانشستر سيتي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل ليفربول المتصدر برصيد 37 نقطة، نظيره برايتون الـ12 برصيد 15 نقطة، على ملعب الأنفيلد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء. وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري في 4 مباريات سابقة، فاز بهم الليفر جميعًا، مسجلًا في تلك اللقاءات 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدف وحيد. كما يستقبل تشيلسي