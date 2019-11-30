رياضة

ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل ليفربول المتصدر برصيد 37 نقطة، نظيره برايتون الـ12 برصيد 15 نقطة، على ملعب الأنفيلد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء. وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري في 4 مباريات سابقة، فاز بهم الليفر جميعًا، مسجلًا في تلك اللقاءات 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدف وحيد. كما يستقبل تشيلسي
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
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مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
اليسون-بيكر

أليسون يتغنى بالانتصار على مانشستر سيتي

أعرب الحارس البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على مانشستر سيتي أمس بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وبهذا الانتصار عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ليستر سيتي وتشيلسي، على الترتيب، كما وسع الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع حاليا، إلى 9 نقاط.
محمد صلاح

أرقام من فوز ليفربول على السيتي في البريميرليج

قهر ليفربول غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وشهدت تلك المواجهة العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في الموسم 1993-1994 (9 نقاط)، وخسر مدرب السيتي جوسيب جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.
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