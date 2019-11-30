الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

تحرير:التحرير ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 15 24طنطا 15 23دمنهور 14 23الإسكندرية 14 23بلطيم 14 24مطروح 12 23السلوم 12 22سيوة 09 22بورسعيد 17 23دمياط

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الاسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 15 24

نخل 06 23

نويبع 18 24

طابا 13 22

كاترين 03 19

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

أبو سمبل 13 26

الوادي الجديد 11 25

شلاتين 19 28

أبو رماد 18 27

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 25







