واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.

وكان من شأن وضع اسم هواوي في القائمة السوداء، حظر تصدير المنتجات المصنعة أمريكيا للشركة وكذلك حظر بيع منتجات تصنع خارج الولايات المتحدة وتحتوي على تقنية أمريكية. لكن بحسب رويترز، لا تطال هذه