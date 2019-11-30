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واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
هواوي
هواوي
تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
وكان من شأن وضع اسم هواوي في القائمة السوداء، حظر تصدير المنتجات المصنعة أمريكيا للشركة وكذلك حظر بيع منتجات تصنع خارج الولايات المتحدة وتحتوي على تقنية أمريكية.                              لكن بحسب رويترز، لا تطال هذه
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ترامب (2)

ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

انفجار بمصنع للكيماويات في ولاية «تكساس» الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مسلح يطلق النار على سيدتين في واشنطن ويقتل نفسه

أعلن مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على سيدتين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة إبتدائية بمدينة فانكوفر، الليلة الماضية ثم قام بإطلاق النار على رأسه. وذكرت صحيفة "كلارك كونتي" المحلية، أن الضحيتين هما زوجة منفصلة عن المشتبه به، والتي حصلت على حكم بعدم تعرضه لها، كما تعرضت والدتها التي كان معها داخل نفس السيارة لإطلاق النار أيضا، وتمكنت من إعطاء الشرطة وصف للمشتبه به وسيارته.
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ترامب (1)

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
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الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
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