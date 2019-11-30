الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بـ3 صواريخ على الأقل موقعاً شمال البلدة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة. وفي وقت سابق من ليلة أمس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك عقب إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، بعيد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة للقطاع.

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسئوليتها عن إطلاق القذيفة، التي جاءت بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطيني (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع. وبعدها أطلقت صافرات الإنذار في منطقة عسقلان والمناطق المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة"، وتم تفعيل منظومة "القبة الحديدية"،