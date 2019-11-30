جريمة

24 ساعة انضباطا.. شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار»

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
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حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن خطة قطاع أمن الجيزة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة لتشمل مراكز وأقسام القطاع المختلفة، تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وأسفرت -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 2804 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1260 مخالفة انتظار خاطئ، و23 بدون رخصة تسيير و299 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1120 مخالفة نموذج 125، وشن حملات بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، دون تسجيل أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".وواصل رجال المرور التصدي لظاهرة انتشار الدراجات النارية المخالفة، وتم حجز 8 دراجات نارية مخالفة وعدد من مركبات الـ"توك توك"، فضلا
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