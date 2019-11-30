ريال مدريد يتسلح بالتاريخ أمام ألافيس

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد على ملعب مينديزوروزا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ألافيس المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 23 مباراة وتعادل في لقاءين، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الريال في تلك اللقاءات 76 هدفًا واستقبلت شباك الفريق الملكي 19 هدفًا.

كما تواجه الفريقان على ملعب ألافيس في الدوري الإسباني، في 14 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 10 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما. وسجل لاعبو ريال مدريد في تلك المباريات 30 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق الملكي 12 هدفًا. ويتصدر راؤول قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري