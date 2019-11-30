رياضة

ريال مدريد يتسلح بالتاريخ أمام ألافيس

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال مدريد على ملعب مينديزوروزا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ألافيس المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 23 مباراة وتعادل في لقاءين، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الريال في تلك اللقاءات 76 هدفًا واستقبلت شباك الفريق الملكي 19 هدفًا.
كما تواجه الفريقان على ملعب ألافيس في الدوري الإسباني، في 14 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 10 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما. وسجل لاعبو ريال مدريد في تلك المباريات 30 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق الملكي 12 هدفًا. ويتصدر راؤول قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة في الدوري
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
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برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
مارسيلو

مارسيلو يكشف عن رغبته في الاعتزال بريال مدريد

أكد الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، عدم رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بل إنه يرغب في الاعتزال بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد أن انتقل إلى الريال في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي البرازيلي، لافتا إلى أن فكرة تعليق حذائه لا تشغل باله مطلقًا في الوقت الحالي. وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رودريجو وفينيسيوس لاعبان يتمتعان بعقلية جيدة، لكنهما في النهاية ينظران إلى الأمور كشابين، ولا أقدم لهما الكثير من النصائح، لكنني أتحدث في الملعب".
مارسيلو

مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
هازارد

هازارد ساخرًا: شاهدتم بالفعل أفضل نسخة لي مع الريال

تألق النجم البلجيكي إيدين هازارد أمس السبت، بعدما سجل هدفين في فوز منتخب بلاده على ميدان روسيا بنتيجة 4-1، ضمن مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وعقب المباراة أكد هازارد على شعوره بالسعادة لتواجده ضمن صفوف فريق ريال مدريد، مشيرًا إلى أن تأقلمه مع الفريق يسير بشكل جيد، وقال إيدين، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "متى ستظهر أفضل نسخة مني مع ريال مدريد؟ لقد رأيتم بالفعل أفضل هازارد (ضاحكًا)"، وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ريال مدريد، وذلك يجعلني سعيد بلعب كرة القدم، وتأقلمي يسير بشكل جيد".
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