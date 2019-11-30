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بوليفيا تعتزم مقاضاة موراليس أمام «الجنائية الدولية»

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
موراليس
موراليس
أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن الحكومة الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق إيفو موراليس لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقال موريو في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن الحكومة ستتقدم بالدعوى في الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا: "يتوجب على موراليس بسبب ما فعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".
يذكر أن وزير الداخلية البوليفي تقدم أيضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس أمام المحاكم البوليفية، متهما إياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب لدعوة موراليس أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية.يشار إلى أنه في حال إدانة موراليس، الذي فر إلى المكسيك بعد استقالته في 10 نوفمبر، فقد يواجه
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الشرطة-البريطانية

بريطانيا تكشف هوية المشتبه به في حادث طعن جسر لندن

كشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب. وأضافت شرطة متروبوليتان وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018. يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت أمس المهاجم الذي حاول طعن عدد من المارة بسكين عند جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-10

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا و2000 مصاب

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصا. وقالت وزيرة الصحة الألبانية "أوجيرتا ماناستيرليو" - في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت إلى نحو ألفي مصاب بعدما تم جمع معلومات من المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة والمنازل والمقيمين الآن في الخيام. وأضافت الشبكة أن المئات من التوابع الزلزالية ضربت ألبانيا عقب هذا الزلزال العنيف بلغت شدة 3 منها على الأقل خمس درجات على مقياس ريختر.
الهجرة-الفنزويلية-في-كولومبيا (1)

الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع

تظاهر الآلاف في العاصمة الكولومبية بوجوتا اليوم الخميس، احتجاجا على خطط حكومة الرئيس إيفان دوكي الإصلاحية وتفشي الفساد وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذه التظاهرات تتزامن مع اضراب عام في البلاد، وذلك في ظل دخول التظاهرات المناهضة للحكومة يومها الثامن على التوالي. وتأتي التحركات في كولومبيا في مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.
فيضانات

الأمم المتحدة: ربع مليون شخص تضرروا من الأمطار في جيبوتي

أعلنت جيبوتي والأمم المتحدة، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن قرابة ربع مليون شخص قد تضرروا بفعل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح البيان -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن ما يعادل منسوب سنتين من مياه الأمطار هطلت في يوم واحد على البلاد، لافتة إلى أن عدد المتضررين قد يتزايد بالنظر إلى توقعات هطول الأمطار حتى نهاية الشهر الجاري.
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رئيس بوليفيا إيفو موراليس

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بوليفيا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه قُتل أمس 9 أشخاص وأُصيب 122 آخرون خلال الاحتجاجات، وبهذا ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلًا و715 مصابًا منذ بداية الأزمة السياسية. يُشار إلى أن بوليفيا تشهد موجة احتجاجات تنديدًا بإعادة انتخاب الرئيس السابق إيفو موراليس لولاية رابعة يوم 20 أكتوبر الماضي بفارق ضئيل عن منافسه المعارض كارلوس ميسا.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
مظاهرات-فنزويلا (7)

فنزويلا: مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في كاراكاس

قال المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر حزبه في العاصمة كاراكاس ، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفاد شهود عيان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24 الاخبارية اليوم السبت، أن الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدّسات وبنادق اقتحموا مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها ، بالاضافة إلى هوّيات نحو 30 شخصا كانوا موجودين هناك.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

رئيس بوليفيا يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

ندد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بالانقلاب "الجاري"، إثر تمرد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفية وسط مطالبات المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه. وقال موراليس عقب اجتماع طارئ مخاطبا مواطنيه حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت، "إن ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون". وقالت الحكومة البوليفية في وقت سابق إنها تستبعد إرسال عسكريين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرد.
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