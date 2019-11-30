جريمة

مباحث التموين تضبط 9 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الحملات عن ضبط 73 قضية تموينية تنوعت ما بين 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص و12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات،
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«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
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طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.
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فحص 10 مشتبه بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما
حملة-امنية

أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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خبز-عيش (2)

مباحث التموين تضبط 27 مخبزا مخالفا في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تضبط 75 قضية متنوعة في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (1)

مباحث التموين تضبط 8 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش (2)

مباحث التموين تضبط 22 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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