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بريطانيا تكشف هوية المشتبه به في حادث طعن جسر لندن

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
كشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب. وأضافت شرطة متروبوليتان وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018. يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت أمس المهاجم الذي حاول طعن عدد من المارة بسكين عند جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.

وفور وقوع الحادث أعلنت الشرطة، إخلاء محطة مترو أنفاق أوكسفورد بالعاصمة لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث: "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وإن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

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