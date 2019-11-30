«حسم لواء الثورة وخلية الوراق» أبرز محاكمات السبت
«الجنايات» تحاكم 271 متهمًا بارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف والهجوم على كمين بمدينة نصر أسفر عن مقتل 7 شرطيين
تحرير:سماح عوض الله
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا بعضها معروف إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل البلاد.
ونوهت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة باستعانتهم بأسماء حركية في ما بينهم وكذلك استعمال أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن من كان يتم تهريبه إلى خارج البلاد، يتم ضمه إلى مجموعات تعرف بمجموعات «التسكين»، تمهيدا للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لأعمال عدائية.
خلية الوراق
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها فى إعادة محاكمة المتهمين الخمسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، إلى جلسة 30 نوفمبر الجارى للحكم، والتي يواجه فيها أعضاء الخلية اتهامات عدة أبرزها حيازة أسلحة نارية، والقتل العمد للمدنيين وأحد رجال الشرطة (أمين شرطة عمرو عزت)، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت متهمين اثنين بالإعدام شنقا، والمؤبد لمتهمين والسجن 5 سنوات لـ4 آخرين، وبراءة واحد في "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين أحدهما أمين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، والإضرار بالأمن العام.
وفي 10 أبريل 2018، قضت محكمة النقض بقبول طعن 5 متهمين في الخلية الإرهابية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات بمعاقبتهم بالإعدام والمؤبد والسجن 5 سنوات، وقضت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.
حسم ولواء الثورة
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.