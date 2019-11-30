جريمة

«حسم لواء الثورة وخلية الوراق» أبرز محاكمات السبت

«الجنايات» تحاكم 271 متهمًا بارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف والهجوم على كمين بمدينة نصر أسفر عن مقتل 7 شرطيين
تحرير:سماح عوض الله ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
محاكمة متهمين- أرشيفية
محاكمة متهمين- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بالعديد من القضايا بعضها معروف إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان، وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه
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جثة (1)

«دبحتها قدام ابنها».. سر جملة دفعت سيدة لقتل صديقتها

ضائقة مالية ألمت بربة منزل تدعى "نسمة" اضطرت لاقتراض 6 آلاف جنيه من صديقتها "سامية" على وعد بسداد المبلغ المالي في أقرب فرصة، لكن بعد مرور 3 أشهر طالبتها الأخيرة برد الأموال وسط مماطلة منها في الدفع حتى قعت مشادة كلامية حادة بينهما لدى حضور الأولى إلى شقة "سامية" في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بجريمة قتل مؤسفة، بعدما أسرعت "نسمة" إلى المطبخ، وأحضرت سكينا وسددت لها طعنات بالجسم، إحداها في الرقبة أمام أنظار طفلها، ولاذت بالفرار.
اغتصاب

طفلان وعجوز وملابس حريمي.. ماذا حدث في شقة الحدائق؟

سائق خمسيني تفصله 3 سنوات عن بلوغ الستين، لم يحترم شيبته، راح يشبع غريزته الدنيئة من خلال الإيقاع بأطفال في عمر الزهور، واستغل حداثة أعمارهم وعدم درايتهم بشؤون الحياة ونصب شباكه ليوقع بهم فريسة تلو الأخرى، لم يتوقف الأمر عند ممارسته الشذوذ معهم بل تصويرهم بملابس داخلية نسائية، وظلت تلك الأفعال حبيسة جدران شقته بمنطقة حدائق القبة شرق محافظة القاهرة حتى كشف الجيران المستور لدى تتبع ربة منزل خط سير طفلها وصولا إلى دخوله المنزل المُشار إليه، فاستعانت بالجيران الذين تمكنوا من ضبطه وبصحبته طفلان.
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فحص 10 مشتبه بهم ضبطوا في المنطقة الأثرية

شنت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما
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أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
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نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بعدد من القضايا يحظي بعضها باهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، لعل أبرزه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي ستنظر دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
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«حسم وقطار محطة مصر» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وشملت قائمة المتهمين سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، والذين سبق أن صدر قرار من النائب العام بحبسهم على ذمة القضية.
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