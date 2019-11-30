أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

حملة أمنية

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 25 قضية، منها 23 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (600 جرام حشيش- 205 أقراص مخدرة- 65 جرام هيروين-



خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 25 قضية، منها 23 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (600 جرام حشيش- 205 أقراص مخدرة- 65 جرام هيروين- 250 جرام إستروكس- 210 جرامات من مخدر البودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط متهم في قضية دفاع عن النفس، بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم" وطلقات من ذات العيار.



