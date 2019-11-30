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الهند تكرم وزيرة الصحة هالة زايد وتمنحها جائزة الريادة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
هالة زايد
هالة زايد
يكرم مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" بمدينة مومباي الهندية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمنحها جائزة " الريادة فى الرعاية الصحية" تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذج متميز فى إحداث طفرة بالمنظومة الصحية فى مصر. و من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد الإنجازات التي حققتها مصر فى مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها ملايين المصريين، بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف استفادة الدول المشاركة من تجارب مصر الرائدة في المجال الصحي.
ويأتى هذا المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للمسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال، وتزامنا مع مؤتمر الاستدامة العالمية.يشار إلى أن مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" يعد حدثا سنويا هاما بالهند، ويشارك فيه العديد من قادة الرعاية الصحية العالمية من نحو 130 دولة، ويهدف إلى توحيد جهود القادة المؤمنين بقيمة
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غدا.. إطلاق حملة لتنظيم الأسرة بالمجان في 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك في 9 محافظات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية".

التضامن: غدا بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8 ملايين و260 ألف قائم بالصرف، بقيمة 15 مليارا و230 مليون جنيه، اعتبارا من يوم غد الأحد الأول من ديسمبر، قائلة إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من غد الأول وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مدة تلقي التظلمات كان من المقرر أن تنتهي اليوم، إلا أن قرار المد جاء حرصا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى المحافظات. من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي، في 16 نوفمبر الجاري، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
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السيسى-فى-الصين (1)

السيسي: إجراء 300 ألف عملية جراحية بـ2 مليار جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة له، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد: "إننا حريصون في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم"، مضيفا: "أننا سنطلق اليوم التأمين الصحي الشامل، وأنني أتعامل في إطار شيئين هما الصراحة والشفافية الشديدتين، إننا نتحرك في مسألتين وهما المبادرات والهدف منها التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهي بحاجة إلى تدخل من الدولة بشكل كبير لكي نحلها".
وزيرة الصحة في بورسعيد

التأمين الشامل ببورسعيد.. 549 ألف مشترك و10141 جراحة في 4 أشهر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي: السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة .
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قرار وزاري لتنظيم سحب وتحليل المستحضرات الطبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 709 لسنة 2019، بشأن تنظيم الإجراءات المتبعة لسحب وتحليل عينات المستحضرات البيطرية والصيدلية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطرات والمبيدات، حيث نظم القرار المتبع في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرارات الوزارية وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة.
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