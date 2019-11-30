الهند تكرم وزيرة الصحة هالة زايد وتمنحها جائزة الريادة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

هالة زايد

يكرم مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" بمدينة مومباي الهندية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمنحها جائزة " الريادة فى الرعاية الصحية" تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذج متميز فى إحداث طفرة بالمنظومة الصحية فى مصر. و من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد الإنجازات التي حققتها مصر فى مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها ملايين المصريين، بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف استفادة الدول المشاركة من تجارب مصر الرائدة في المجال الصحي.

ويأتى هذا المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للمسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال، وتزامنا مع مؤتمر الاستدامة العالمية.يشار إلى أن مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" يعد حدثا سنويا هاما بالهند، ويشارك فيه العديد من قادة الرعاية الصحية العالمية من نحو 130 دولة، ويهدف إلى توحيد جهود القادة المؤمنين بقيمة