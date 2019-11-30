الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على الاتحاد في الدوري

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي سمير جمال ومصطفى حسين، بينما سيكون شريف حسن حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في مواجهتين وتعادل في لقاء وخسر في لقاء.وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في مواجهتين وتعادل في لقاء وخسر في لقاء.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



فيما يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في مواجهتين وخسر مواجهتين.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

