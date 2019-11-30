رياضة

قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
الزمالك
الزمالك
فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.ويعتمد الزمالك على الخليط الشمال إفريقي بوجود تونسيين ومغربيين بالإضافة للاعبيه المصريين الدوليين، ويدخل الفريق مرحلة المجموعات هذا الموسم بقيادة
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مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك لإسقاط مازيمبي

أعلن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستواجه اليوم السبت، مازيمبي الكونغولي، على ملعب مازيمبي في لوبومباشي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض". مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبى

أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
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رمضان-صبحي

النجم الساحلي عن تكريم رمضان صبحي: ليس لنا علاقة به

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي التونسي، أن تكريم رمضان صبحي لاعب فريق النادي الأهلي، وقائد منتخب مصر الأولمبي، مجرد تصرف فردي من مرافق بعثة النادي المصري، وأن إدارة النجم لم تعلم شيئًا عن هذا التكريم، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، قائلا: "دائما ما يكون هناك مرافق مع الأندية التي تأتي لتونس لخوض المباريات من أجل تسهيل الأمور لهم، هذا مجرد تصرف فردي وشخصي منه، بالطبع هذا أمر ليس سيئا، لكن النجم الساحلي عندما يكرم لاعبا يكون الأمر داخل مقر النادي، بعد الاتفاق على برتوكولات، فهناك تقاليد في التكريم".
منتخب- تونس‎

ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس استعدادًا للتصفيات

أعلن المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في التاسع عشر من نفس الشهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021، وشهدت القائمة وجود علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود للمنتخب الأولمبي: أنتظر تأهلكم للأولمبياد

حرص محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأولمبي والنادي الأهلي، على دعم زملائه قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أيام قليلة من عودته للملاعب بعد إصابة سابقة بالصليبي، وتم استبعاده من المشاركة مع الفراعنة في المسابقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وقال محمود في تصريحات مصورة: "كل التوفيق لزملائي في البطولة التي نستضيفها على أرض مصر، وهذا دافع كبير للفريق".
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

الحضري يكشف كواليس مشاركته في كأس العالم

"بكل أمانة لم أصدق أنني سأكون جزءً من أي متحف، في مصر لدينا عديد المتاحف التاريخية التي تحتوي على آثار تعود لآلاف السنوات، لكن أن أتواجد في متحف هذا مختلف، لم أحلم بهذا سابقًا، لكن هذا نتيجة العمل الشاق وأنا ممتن لتواجد اسمي ضمن المتحف وهو شيء أفتخر به".. بهذه الكلمات بدأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، حديثه مع موقع المتحف التابع للفيفا، بعدما تبرع بقميصه والقفازات التي ارتداها أمام السعودية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا لمتحف "فيفا" بالمعرض الخاص بكرة القدم، بعدما أصبح أكبر حارس يشارك في المونديال.
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