قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال
٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
الزمالك
فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
"الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".
مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.ويعتمد الزمالك على الخليط الشمال إفريقي بوجود تونسيين ومغربيين بالإضافة للاعبيه المصريين الدوليين، ويدخل الفريق مرحلة المجموعات هذا الموسم بقيادة
مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.
ويعتمد الزمالك على الخليط الشمال إفريقي بوجود تونسيين ومغربيين بالإضافة للاعبيه المصريين الدوليين، ويدخل الفريق مرحلة المجموعات هذا الموسم بقيادة مدرب يعرف المسابقات الأفريقية جيداً، وهو الصربي ميلوتين "ميتشو".
وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في دوري الأبطال:
- مازيمبي (جمهورية الكونغو) × الزمالك (مصر) الساعة 3
- اتحاد الجزائر (الجزائر) × الوداد الرياضي (المغرب) الساعة 6
- بريميرو دي اوجوستو (أنجولا) × زيسكو يونايتد (زامبيا) الساعة 6
- الرجاء الرياضي (المغرب) × الترجي الرياضي (تونس) الساعة 9
- ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) × بيترو أتلتيكو (أنجولا) الساعة 9