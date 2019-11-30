قمة نارية بين مازيمبي والزمالك في دوري الأبطال

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

الزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال لموسم 2019-2020، بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".

مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.ويعتمد الزمالك على الخليط الشمال إفريقي بوجود تونسيين ومغربيين بالإضافة للاعبيه المصريين الدوليين، ويدخل الفريق مرحلة المجموعات هذا الموسم بقيادة