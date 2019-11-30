ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من أزمة ضغطه على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، مستخدمًا في ذلك المعونات التي تقدمها واشنطن لكييف

تحرير:محمود نبيل ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

ترامب

لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.

الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ترامب