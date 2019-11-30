ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من أزمة ضغطه على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، مستخدمًا في ذلك المعونات التي تقدمها واشنطن لكييف
لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية.
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ترامب
الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
ترامب الذي اتُّهم بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي ونائب الرئيس السابق ومرشح الرئاسة عام 2020 جو بايدن، كان يعول على ظهير إعلامي قوي يتمثل في فوكس نيوز، إلا أن توقعاته لم تكن على قدر كبير من الصواب.
ويعتقد العديد من خبراء الأمن القومي أن هدف ترامب من وراء هذه الهجمات هو المساعدة في تخفيف وطأة أي نتائج سياسية سلبية تلوح في الأفق جراء الصراع الواضح مع الديمقراطيين.
وتعقد اللجنة القضائية أول جلسة في 4 ديسمبر على أساس دستوري لمقاضاة المتهمين، وتأتي الجلسة بعد التحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب منذ أسابيع في مزاعم بأن إدارة ترامب حجبت المساعدات العسكرية عن أوكرانيا في مقابل إجراء تحقيقات مع هنتر بايدن، ابن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي الحالي جو بايدن.
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ومن المتوقع أن تقدم بعض اللجان الأخرى بمجلس النواب، بقيادة النائب آدم شيف، تقريرًا عن النتائج التي ستستخدمها اللجنة القضائية، وهو ما قد يعني زيادة الأدلة والمستندات التي سيعتمد عليها الديمقراطيون في الجولة المقبلة من الأزمة.
وتحقق اللجنة القضائية بمجلس النواب أيضًا فيما إذا كان الرئيس ترامب قد عرقل العدالة خلال تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وتقع على عاتق اللجنة القضائية، المسؤولية النهائية عن صياغة مواد محددة من المساءلة التي سيتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وإرسالها إلى مجلس الشيوخ.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس ترامب إنه "سيفكر بشدة" في شهادة التحقيق في مجلس النواب، حيث أشار الرئيس ومستشاره القانوني في بداية تحقيق مولر في حملة ترامب، إلى قبولهم بإجراء مقابلات معهم، وإن كانوا قد تراجعوا عن ذلك بسبب مخاوف من "فخ شهادة الزور".
وفي خطاب منفصل، أعطى نادلر أيضًا النائب دوج كولينز، العضو البارز في اللجنة القضائية، الموعد النهائي المحدد في 6 ديسمبر لاقتراح شهود لاستجوابهم واستدعاءهم لجلسات الاستماع المقبلة.
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وبموجب قواعد المساءلة في مجلس النواب، يتمتع نادلر بسلطة تأكيد تلك الطلبات، على الرغم من أن اللجنة القضائية يمكن أن تصوت أيضًا بتجاوز نادلر.
وعلى المستوى السياسي، ينظر ترامب إلى محاولات الديمقراطيين لعزله على أنها مجرد تمهيد لانتخابات الرئاسة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد استغلالا من جانب الديمقراطيين لسيطرتهم على مجلس النواب من أجل تصدير أزمات سياسية إلى الرئيس الأمريكي حتى موعد إقامة الاستحقاق الديمقراطي.