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ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من أزمة ضغطه على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، مستخدمًا في ذلك المعونات التي تقدمها واشنطن لكييف
تحرير:محمود نبيل ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
ترامب
ترامب
لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ترامب
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واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

انفجار بمصنع للكيماويات في ولاية «تكساس» الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مسلح يطلق النار على سيدتين في واشنطن ويقتل نفسه

أعلن مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على سيدتين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة إبتدائية بمدينة فانكوفر، الليلة الماضية ثم قام بإطلاق النار على رأسه. وذكرت صحيفة "كلارك كونتي" المحلية، أن الضحيتين هما زوجة منفصلة عن المشتبه به، والتي حصلت على حكم بعدم تعرضه لها، كما تعرضت والدتها التي كان معها داخل نفس السيارة لإطلاق النار أيضا، وتمكنت من إعطاء الشرطة وصف للمشتبه به وسيارته.
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دونالد ترامب

هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
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قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
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نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
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البرلمان يقر المتحف المصري الكبير «هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وتم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلًا: «إحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون».
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