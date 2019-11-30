أرقام من تاريخ مواجهات مازيمبي والزمالك

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

مازيمبي والزمالك

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".

مازيمبي فاز بدوري الأبطال للمرة الأخيرة في 2015، فيما يعود آخر تتويج للزمالك، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي في البطولة القارية الأولى إلى عام 2002.المباراة هي السابعة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بين الفريقين الكبيرين، وكانت المواجهات الست السابقة كلها في دوري الأبطال.الزمالك