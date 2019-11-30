العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

احتجاجات العراق

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.

وأكد الحديثي صدور عشرات الأوامر لاستقدام وحجز وقبض وأحكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات، مبينا أن العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن أمس /الجمعة/، أنه