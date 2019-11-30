سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
وأكد الحديثي صدور عشرات الأوامر لاستقدام وحجز وقبض وأحكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين وأعضاء مجلس نواب وأعضاء مجالس محافظات، مبينا أن العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارات أخرى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن أمس /الجمعة/، أنه
اقرأ المزيد
لبنان

الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
غزة (2)

الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بـ3 صواريخ على الأقل موقعاً شمال البلدة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة. وفي وقت سابق من ليلة أمس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك عقب إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة، بعيد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة للقطاع.
احتجاجات العراق

354 قتيلًا و8 آلاف جريح حصيلة احتجاجات العراق

قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن إجمالي عدد الضحايا التي تحققت منها الأمم المتحدة منذ بدء الاحتجاجات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي بلغ حتى الآن 354 قتيلا و 8104 جرحى، مؤكدة أن المجموع الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. أعربت هورتادو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار قتل وجرح المتظاهرين في العراق خلال الأحداث العنيفة للغاية خلال اليومين الماضيين في الناصرية.
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون الأقصى ومصلى باب الرحمة

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة. وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأضافت المصادر، أن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه. وكان 75 مستوطنا بينهم 25 طالبا يهوديا قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات العراق

عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
مايك-بومبيو

بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
احتجاجات العراق

سلاح التنفيس عن الغضب..الحذاء من وجه صدام لرموز إيران

تعتبر الأحذية مهينة بطبيعتها في الدول العربية ، لذا يستخدمها المحتجون في تلك الدول للتعبير عن الرفض ، وأصبحت تلك الوسيلة سلاح أساسي يستخدمه العراقيون في تظاهراتهم منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وثار الشعب العراقي بمختلف طوائفه خلال الانتفاضة الأخيرة المستمرة من أكثر من شهر ضد النفوذ الإيراني ولم يجد العراقيون الثائرون أفضل من "الحذاء" ضد هذه الهيمنة المتواصلة منذ سنوات طويلة ، وتظاهر العراقيون ضد التدخلات والانتهاكات الإيرانية في بلده، رافعين الأحذية في وجه زعماء إيران لرفض الهيمنة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]