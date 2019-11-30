تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مازيمبي

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

مصطفى محمد

فيما بينهما حققا عشرة ألقاب لبطولة دوري الأبطال مقسمة بواقع خمسة لكل منهما، إنجاز لا يسبقه سوى صاحب الرقم القياسي في التتويج ثمان مرات الأهلي، وهذا يجعل منه "صدام الكبار" حين يستقبل عملاق الكونغو الديمقراطية مازيمبي نظيره الزمالك، في مباراة الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من دوري الأبطال 2019-20 بملعب مازيمبي في لوبومباشي. "الغربان" مثلما يلقب مازيمبي بين جماهيره يسعون لإضافة اللقب السادس في البطولة الأغلى بين الأندية الإفريقية، وهو نفس ما يطمح إليه منافسه "الفرسان البيض".

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك:- حراسة المرمى: محمد عواد.- خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز.- خط الوسط: محمد حسن، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم.- خط الهجوم: مصطفى محمد.المباراة هي السابعة بين الفريقين الكبيرين، وكانت المواجهات الست السابقة